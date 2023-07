La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un colpo per la difesa della porta e il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello del portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma. Il portiere sarebbe finito nella lista dei possibili sostituti per il dopo Onana, dato che il portiere camerunese sembrerebbe molto vicino ad una cessione al Manchester United.

L'idea dell'Inter per il dopo Onana: Donnarumma dal PSG

L'ex portiere del Milan gradirebbe un ritorno in Italia e starebbe premendo per una cessione in Serie A: sul giocatore nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti anche la dirigenza dell'Inter, che avrebbe sondato il terreno per un possibile trasferimento del portiere in nerazzurro.

L'Inter infatti starebbe per chiudere la cessione di Andrè Onana al Manchester United per una cifra vicina ai 60 milioni di euro richiesti dai nerazzurri e dunque dovrà poi cercare un sostituto all'altezza del portiere camerunese e l'italiano sarebbe tra i favoriti per la successione.

L'affare potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane di mercato, ma nulla è ancora escluso, persino una permanenza all'Inter di Andrè Onana, che nelle scorse ore è stato accolto al raduno alla Pinetina da una folla di tifosi che inneggiavano alla sua permanenza in nerazzurro.

La situazione della difesa dell'Inter ad oggi

Nelle scorse settimane si è perfezionato l'addio di Milan Skriniar, che ha lasciato Milano con destinazione Paris Saint Germain a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto con i nerazzurri; anche Samir Handanovic non rinnoverà con l'Inter e dopo 11 stagioni con la maglia nerazzurra lascerà Milano a parametro zero.

Negli scorsi giorni la dirigenza nerazzurra ha annunciato che rinuncerà anche a Danilo D'Ambrosio, che non rinnoverà il suo contratto e sarà libero di andare in una nuova squadra a zero nelle prossime settimane.

Nel fratempo la difesa nerazzurra ha inserito ufficialmente il neo acquisto Bisseck, arrivato per 7 milioni di euro dall'Aarhus; la dirigenza dell'Inter ha anche riscattato definitivamente il cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio per circa 4 milioni di euro.

Nelle prossime settimane la società nerazzurra si potrebbe concentrare dunque sulla situazione relativa al portiere, cercando di risolvere la situazione legata ad Andrè Onana: nei radar nerazzurri per la difesa della porta di questa stagione sembrerebbe esserci in lizza, oltre a Gigi Donnarumma, anche Anatoly Trubin, portiere attualmente di proprietà dello Shakhtar Donetsk, che però starebbe premendo per un suo trasferimento in nerazzurro, anche lasciando numerosi indizi sui social.