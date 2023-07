La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che contiene diversi calciatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero.

L'obiettivo è cercare di monetizzare dalle cessioni ma anche di risparmiare sul monte ingaggi. Per questo non è da scartare la possibilità di alcune rescissioni di contratto senza cessioni del cartellino. E' il caso di Leonardo Bonucci, che non avrebbe accettato le offerte che sarebbero arrivate dall'Arabia Saudita e dalla Serie B. Il centrale difensivo guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione, pesa dunque a bilancio circa 12 milioni di euro lordi.

Si valutano offerte anche per Denis Zakaria, il cui prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro e sul quale si registra l'interesse del West Ham: costa invece 25 milioni di euro il cartellino di Weston McKennie, che interessa in Premier League, mentre la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Luca Pellegrini al Nizza potrebbe portare circa 10 milioni di euro nelle casse bianconere.

Dalle partenze di Bonucci, Pellegrini, McKennie e Zakaria potrebbero arrivare 70 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe racimolare circa 70 milioni fra cessione dei cartellini e risparmio sul monte ingaggi dalle partenze di Leonardo Bonucci, Luca Pellegrini, Denis Zakaria e Weston McKennie.

Senza contare che potrebbero lasciare Torino anche altri giocatori se dovessero arrivare offerte importanti. Ci si riferisce a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, valutati almeno 80 milioni di euro e circa 60. Entrambi hanno un ingaggio importante (7 milioni netti il serbo, attorno ai 5 l'esterno azzurro), ecco che oltre a garantire una somma importante dai loro cartellini la cessione andrebbe ad alleggerire di parecchio anche il monte ingaggi.

La società bianconera potrebbe monetizzare anche da altre partenze, si parla ad esempio di una cessione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della società bianconera di Fabio Miretti. Stessa sorte potrebbe toccare a Matias Soulé, che ha un prezzo di circa 25 milioni.

Il mercato della Juventus, in mezzo si valutano sempre Kessiè e Molina

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti. Potrebbero così arrivare un terzino destro, un centrocampista ed almeno una punta se dovesse partire uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per la fascia destra piace Nahuel Molina, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Con la stessa modalità di trasferimento potrebbe approdare a Torino anche Franck Kessié dal Barcellona. Per quanto riguarda il settore avanzato i nomi che piacciono sono invece quelli di Jonathan David e Romelu Lukaku ma sempre e solo se dovesse liberarsi uno slot.