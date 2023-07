La Juventus è al lavoro per rinforzare soprattutto il settore difensivo, in particolar modo le fasce difensive. A tal riguardo si parla soprattutto del possibile arrivo nella società bianconera di Emil Holm, nazionale della Svezia retrocesso la scorsa stagione con lo Spezia e proprio per questo con una valutazione di mercato vantaggiosa. La società ligure lo lascerebbe partire però per non meno di 12 milioni di euro, una somma che potrebbe essere attutita dall'inserimento di una contropartita tecnica gradita allo Spezia. Si parla del giovane olandese Dean Huijsen, che gode della fiducia della società bianconera e del tecnico Massimiliano Allegri ma che potrebbe lasciare Torino per andare a raccogliere minutaggio in un campionato importante come la Serie B.

L'eventuale inserimento del giovane olandese potrebbe agevolare l'arrivo di Holm per circa 10 milioni.

Huijsen potrebbe trasferirsi in prestito allo Spezia per l'acquisto di Holm

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire soldi più il prestito per una stagione di Dean Huijsen per l'acquisto di Emil Holm. Il terzino dello Spezia e della nazionale della Svezia sarebbe un rinforzo ideale per la Juventus anche perché giovane, oltre al fatto che può giocare in una difesa a quattro o in un centrocampo a cinque nel 3-5-2, idea di gioco che Allegri che dovrebbe utilizzare alla Juventus anche in questa stagione. Lo svedese piace anche all'Atalanta, che starebbe lavorando alla cessione di Soppy, con il francese che sarebbe eventualmente sostituito da Holm.

Il nazionale dello Svezia non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per rinforzare la fascia destra. Le ultime notizie di mercato parlano anche del possibile approdo dall'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto di Nahuel Molina, protagonista di una stagione importante quella scorsa fra società spagnola e nazionale argentina, avendo vinto il mondiale.

A proposito di prestito con diritto di riscatto, è una modalità di trasferimento che potrebbe riguardare un altro giocatore che approderebbe alla Juventus nel Calciomercato estivo. Parliamo di Franck Kessié valutato circa 20 milioni di euro dal Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il settore avanzato e se di dovesse definire la partenza di Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku.

Il belga ha un ingaggio importante, per questo non è da scartare un investimento su un giocatore più giovane dall'ingaggio più sostenibile. Piacciono Jonathan David del Lille ed Elye Wahi del Montpellier, quest'ultimo valutato circa 30 milioni di euro dalla società francese.