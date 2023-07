La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e nonostante si parli del possibile arrivo di giocatori d'esperienza come Franck Kessié (comunque ancora appena 26enne) e Romelu Lukaku (30enne) gli investimenti su talenti di prospettiva continueranno ad essere parte integrante della strategia di mercato della società bianconera.

In quest'ottica va letto il possibile interesse per Tommaso Baldanzi, centrocampista di qualità dell'Empoli classe 2003 che sta dimostrando di essere uno dei migliori giovani del calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile toscano, dalla scorsa stagione è diventato un titolare dell'Empoli attirando l'attenzione di diverse società pronte ad acquistarlo.

Fra queste ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe prelevare il calciatore in questa sessione per poi lasciarlo ancora all'Empoli in prestito per un anno.

Baldanzi potrebbe diventare un giocatore della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Tommaso Baldanzi. La società bianconera potrebbe concludere l'affare in questo Calciomercato estivo a fronte di una proposta da circa 15 milioni di euro, che poi è la valutazione che ne fa l'Empoli.

Reduce da un mondiale Under 20 con la nazionale italiana giocato da protagonista (con i giocatori di Nunziata sconfitti in finale dall'Uruguay) la scorsa stagione ha disputato 27 match nel campionato italiano segnando 4 gol.

Il talento mancino si è mostrato abile nel servire anche assist come dimostrano i suoi dati nella Primavera dell'Empoli con ben 13 assist e 21 gol totali.

Nel caso completasse l'acquisto già in questa sessione di mercato, il club bianconero potrebbe anche decidere di lasciare il calciatore in prestito per un anno proprio all'Empoli per poi riportarlo a Torino dalla stagione 2024-25.

Filippo Ranocchia si è trasferito all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Juventus

I rapporti tra Juventus e Empoli appaiono tra l'altro buoni anche perchè le due società hanno appena concluso un affare: il club bianconero ha in particolare ceduto in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro Filippo Ranocchia con contro riscatto a favore della Juventus a circa 7 milioni di euro.

Come accennato la trattativa per Ranocchia potrebbe fungere da spartiacque a nuovi affari, come quello che potrebbe portare Baldanzi a Torino.