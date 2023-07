La Juventus secondo le ultime indiscrezioni di mercato avrebbe offerto circa 13 milioni di euro (si parla di 8 milioni di euro di prezzo base più 5 milioni di bonus) al Real Madrid per Lucas Vazquez. Un'offerta importante se consideriamo che lo spagnolo ha 32 anni ed è in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2024. La Juve è a lavoro per degli innesti per le fasce laterali. In particolare potrebbe arrivare un altro giocatore per la fascia destra dopo l'acquisto di Timothy Weah, considerando che Mattia De Sciglio non rientrerà prima di fine 2023 o inizio 2024.

Uno dei nomi accostati dai media alla società bianconera negli ultimi giorni è stato Nahuel Molina, ma la società bianconera vorrebbe spendere di meno. Per questo è stato fatto il nome di Vazquez.

Da parte del Real Madrid però non ci sarebbe la volontà di lasciare partire il giocatore, che è considerato importante dal tecnico Carlo Ancelotti, di conseguenza difficilmente lascerà il Real Madrid in questo Calciomercato estivo.

Vazquez è seguito dalla Juventus ma dovrebbe rimanere al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe offerto 8 milioni di euro più 5 di bonus per Lucas Vazquez. Il giocatore sarebbe molto utile a Massimiliano Allegri per rinforzare la fascia destra, anche perché garantirebbe esperienza e qualità.

Può giocare terzino o centrocampista tutta fascia destra nel 3-5-2. Il tecnico del Real Madrid lo ritiene importante, per questo dovrebbe rimanere almeno un'altra stagione nella società spagnola.

Avendo il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe poi lasciare a parametro zero il Real a fine stagione. In tal caso la Juve potrebbe valutare il suo ingaggio utilizzando anche il Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Il mercato della Juve

Intanto per questa sessione estiva la Juventus starebbe valutando altri nomi per la fascia destra. Piace Nahuel Molina, ma ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Rimanendo in terra spagnola e sempre nell'Atletico Madrid, ma a centrocampo, alla società bianconera piace anche Rodrigo De Paul, compagno di nazionale di Molina.

Sempre per il reparto mediano le ultime indiscrezioni di mercato parlano del possibile arrivo di Franck Kessié dal Barcellona.

La Juventus lavora anche a dei rinforzi per il settore avanzato e le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta per Romelu Lukaku. Pare difficile la partenza di Dusan Vlahovic, anche per il problema di pubalgia, la società bianconera potrebbe quindi monetizzare dalle partenze di Arkadius Milik e di Moise Kean. Le due cessioni potrebbero garantire circa 40 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati per pagare al Chelsea il cartellino del giocatore belga.