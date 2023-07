Il nuovo acquisto della Juventus, Timothy Weah, è stato ospite sul canale Twitch bianconero direttamente dagli Stati Uniti, dove è in corso il Soccer Champions Tour, condividendo le sue prime impressioni in merito alla nuova esperienza in bianconero.

Fin dal primo giorno, Weah si è sentito il benvenuto e apprezzato all'interno della squadra notando un clima positivo e amichevole, sia durante le sessioni di allenamento che al di fuori del campo.

Timothy Weah ha parlato di Federico Chiesa

"Il giocatore che più mi ha sorpreso in senso positivo è Federico Chiesa ma anche Fabio Miretti".

Queste le dichiarazioni di Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus di questo calcio Calciomercato estivo.

L'americano ha dichiarato che un incoraggiamento particolare proviene dal padre di Weah, George, che gli ha trasmesso l'importante messaggio di dare sempre il massimo senza sentirsi oppresso da troppe aspettative. Da giovane, Timothy si dedicava a vari sport, ma quando ha scoperto il calcio, ha capito di avere finalmente trovato la sua vera passione.

L'amicizia con Weston McKennie

Quando gli è stato chiesto con quali giocatori abbia stretto un legame, Weah non ha avuto dubbi: "Con McKennie abbiamo un rapporto stretto. Se dovessi scegliere altri nomi direi Moise Kean e Federico Gatti. Mi piace Fede, è molto genuino e gioco proprio sulla sua fascia.

È sempre disposto ad aiutarmi e quando ti trasferisci in un nuovo club è sempre una bella cosa averlo come compagno di squadra".

Timothy Weah ha raccontato anche le sue passioni oltre il calcio

Il giocatore della Juventus ha toccato anche temi extra campo confessando che gli piace giocare ai videogame e che poco prima della chiamata della Juventus aveva scelto proprio il club bianconero nel corso di una sfida virtuale.

"Lancio di Locatelli: lo fa sempre, so già che sarà così" ha invece rivelato l'esterno alla domanda relativa a come immagini il suo primo gol in bianconero. Anche il padre George, prima o poi, verrà a trovarlo a Torino andando ad assistere ad un match all'Allianz Stadium coniugando così la presenza del figlio con la possibilità di vedere dal vivo una gara della propria squadra del cuore.

La Juventus ha acquistato Timothy Weah dal Lille per circa 10 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus: l'esterno USA ha sottoscritto un contratto da circa 2 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. A lui il compito di sostituire Juan Cuadrado in rosa.