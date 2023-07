La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato per il Calciomercato estivo. Tante le esigenze di mercato della società bianconera, che dovrà alleggerire una rosa formata da diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Potrebbero però definirsi anche altre cessioni importanti come Vlahovic, Bremer e Chiesa.

Se dovesse partire la punta la Juventus potrebbe decidere di acquistare Noah Okafor, punta del Salisbugo e della nazionale della Svizzera. Il giocatore è reduce da una stagione importante nella società austriaca anche se condizionata da un infortunio.

Nonostante questo ha disputato 32 match segnando 10 gol fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. E' un giocatore che può essere schierato in tutti i ruoli del settore avanzato. Il 23enne ha anche il contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe arrivare a Torino a prezzo vantaggioso.

Il giocatore Okafor potrebbe approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Noah Okafor. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Un prezzo vantaggioso se consideriamo la bravura del nazionale della Svizzera. Potrebbe arrivare a Torino in caso di partenza di Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi.

Se dovesse arrivare un'offerta di circa 80 milioni di euro la punta bianconera potrebbe lasciare Torino. A proposito di Okafor dopo essere cresciuto nel Basilea si è trasferito a gennaio 2020 nel Salisburgo per circa 11 milioni di euro. Dopo due stagioni e mezza nella società austriaca potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Come dicevamo è un nazionale svizzero avendo disputato fino ad adesso 14 match segnando 2 gol. Non è l'unico giocatore valutato dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato. Piace anche Jonathan David del Lille, che ha una valutazione di mercato di circa 45 milioni di euro, altro giocatore seguito dalla società bianconera è Rasmus Hojlund, che però sarebbe vicino al trasferimento al Manchester United secondo le ultime notizie.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa. Molto dipenderà dal futuro professionale di giocatori in scadenza a giugno 2024 come Alex Sandro e Bonucci. A tal riguardo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per il ruolo di centrale difensivo è Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. Per quanto riguarda invece la fascia difensiva destra dopo Weah potrebbe arrivare un altro giocatore. Si è parlato di Emil Holm ma nelle ultime ore arrivano notizie in merito ad un possibile arrivo a Torino di Ivan Fresneda, già avvicinato negli ultimi mesi alla società bianconera.