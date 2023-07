La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la fase offensiva della formazione allenata da Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Andrej Kramaric, attaccante dell'Hoffenheim in Bundesliga. Il giocatore croato potrebbe arrivare soprattutto nel caso di uscita di Joacquin Correa, che interesserebbe molto in Liga, con il Siviglia in prima linea.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Andrej Kramaric dall'Hoffenheim

Il giocatore croato sarebbe in rotta di collisione con il suo club, nel quale milita da oltre 9 stagioni, e probabilmente nelle prossime settimane potrebbe finire sul mercato.

Sull'attaccante trentaduenne ci sarebbe l'interesse dei nerazzurri, che starebbero pensando ad un nuovo giocatore per l'attacco al posto di Joacquin Correa.

L'attaccante argentino, infatti, non avrebbe convinto la direzione sportiva dell'Inter e sarebbe finito sul mercat. Sul giocatore ci sarebbe il pressing del Siviglia che, secondo le ultime indiscrezioni spagnole, starebbe pensando ad una proposta di prestito con diritto di riscatto al verificarsidi determinate condizioni, come la qualificazione in Europa del club o le presenze effettive del calciatore.

Nel caso di separazione da Correa, i nerazzurri libererebbero uno slot per l'attacco e sarebbero intenzionati a puntare sul talento croato in forza al club tedesco che, di fronte ad un'offerta adeguata, potrebbe lasciar partire il giocatore.

La situazione dell'attacco dell'Inter ad oggi

Nelle scorse settimane, la dirigenza nerazzurra ha chiuso il primo colpo del suo mercato estivo inserendo nella rosa dell'Inter l'attaccante francese Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto con il Borussia Mönchengladbach .

L'attaccante francese, figlio d'arte, percepirà uno stipendio di circa 6 milioni di euro annui con un contratto di cinque stagioni in nerazzurro, con una clausola rescissoria fissata a 95 milioni di euro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando anche con il Chelsea per cercare di riportare in nerazzurro l'attaccante Romelu Lukaku, che starebbe anche lui spingendo per un ritorno a Milano. Il club inglese vorrebbe cedere a titolo definitivo il giocatore belga per una cifra vicina a 60 milioni di euro, mentre i nerazzurri starebbero premendo per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Nelle prossime ore sarebbe atteso un nuovo incontro tra le parti, nel corso del quale si potrebbe definire meglio la trattativa che sembra però ancora in fase embrionale.