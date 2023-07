La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato. L'ingaggio di Cristiano Giuntoli è stato gradito dai tifosi bianconeri, che però si aspettano una rosa competitiva nella stagione 2023-2024. La mancata qualificazione alla Champions League dovuta alla penalizzazione per le vicende giudiziarie potrebbe portare a cessioni pesanti come quella di Dusan Vlahovic [VIDEO]. La punta piace a diverse società inglesi e la Juventus lo lascerebbe partire per offerte vicine ai 100 milioni di euro. Se si dovesse definire la sua partenza la società bianconera potrebbe sostituirlo con una delle rivelazioni della stagione 2022-2023 del campionato italiano.

Parliamo di Rasmus Hojlund, che è seguito anche da altre società. Secondo le ultime notizie di mercato la società bergamasca avrebbe recentemente rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro per il giocatore da parte del Manchester United.

Il giocare Hojlund potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come sostituto di Vlahovic il giocatore dell'Atalanta Rasmus Hojlund. Il classe 2003 sarebbe un investimento per il presente e per il futuro e per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe considerato il rinforzo ideale da Massimiliano Allegri. La sua valutazione di mercato è di almeno 45 milioni di euro, somma che la società bianconera non avrebbe problemi a garantire all'Atalanta magari con una dilazione di pagamento in diverse stagioni.

Se infatti dovesse arrivare una somma vicina ai 100 milioni di euro per Vlahovic la Juventus non avrebbe problemi ad arrivare al giocatore dell'Atalanta. A questo bisogna aggiungere che Vlahovic è uno dei giocatori che più guadagna alla Juventus, circa 15 milioni di euro lordi a stagione. Hojlund potrebbe ''accontentarsi'' di un ingaggio di circa 6 milioni di euro lordi a stagione, un risparmio importante rispetto a quello della punta bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni la Juventus cercherà di alleggerire la rosa con la cessione dei giocatori che hanno un ingaggio importante. Si parla di Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Szczesny, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i giocatori. La società bianconera potrebbe valutare offerte anche Soulé e Iling-Junior.

Per quanto riguarda i rinforzi le principali esigenze sembrano riguardare il settore difensivo con il possibile arrivo di un centrale difensivo. Per quanto riguarda le fasce piace Fabiano Parisi per quella sinistra, potrebbe arrivare Emil Holm dello Spezia per la fascia destra, valutato circa 12 milioni di euro.