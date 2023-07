La Juventus continua a pianificare il mercato in vista della prossima stagione con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che dovrà lavorare molto per ricostruire la squadra: di fatti diversi elementi non faranno più parte della rosa.

Juventus, almeno in 6 pronti a partire in estate

Almeno in sei sarebbero sul piede di partenza, ovvero sia Bonucci, Alex Sandro, Chiesa, Vlahovic, Bremer e Miretti. In caso di offerte intorno agli 80 milioni per Dusan Vlahovic, la Juventus potrebbe iniziare a trattare, con l'attaccante serbo che sarebbe seguito in particolare con molto interesse dal Chelsea e dal Bayern Monaco.

Potrebbero arrivare richieste anche per Federico Chiesa, in particolar modo dalla Premier League con Newcastle e Liverpool in prima fila. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 60 milioni di euro e l'impressione è che l'esterno azzurro potrebbe partire anche per via di un rapporto non idilliaco con l'attuale tecnico, Massimiliano Allegri.

Solamente in caso di cessioni importanti, la Juventus potrà effettuare dei colpi in entrata. Anche Bremer potrebbe avere diverse proposte: il difensore viene valutato intorno ai 60 milioni, con Laporte in forza al Manchester City accreditato come candidato numero uno alla sua sostituzione.

Zaniolo e Berardi nomi caldi per l'attacco della Juventus

In attacco le alternative a Chiesa sono due, ovvero Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi.

Per il primo si potrebbe inserire nell'affare Mckennie come pedina di scambio per convincere il Galatasaray, per Berardi il Sassuolo non scende invece al di sotto dei 30 milioni.

A centrocampo il primo obiettivo resta sempre Milinkovic-Savic: il costo del giocatore dovrebbe essere sui 35 milioni anche se la Juventus sta cercando di livellarlo con l'inserimento di alcune contropartite tecniche come ad esempio Rovella o Arthur anche se da quanto filtra Lotito vorrebbe solo cash.

Sulle corsie esterno diversi sono i profili seguiti, uno su tutti quello di Fabiano Parisi dell'Empoli: prima però il club vorrebbe cedere Alex Sandro che starebbe rifiutando delle offerte in essere (dalla Turchia in primis) perchè l'ingaggio proposto non sarebbe all'altezza dei 6 milioni netti percepiti in bianconero.

Completato l'acquisto di Weah, si seguono anche Castagne del Leicester ed Holm dello Spezia senza contare che in rosa rientrerà Andrea Cambiaso, reduce dall'anno di prestito al Bologna.

Se dovesse invece partire Vlahovic, il primo nome in attacco sarebbe quello di Hojlund dell'Atalanta che costerebbe però almeno 50 milioni: Ferran Torres, Morata e Mauro Icardi le alternative.