Il giornalista Alfredo Pedullà ha recentemente espresso la sua opinione sulle possibili cessioni dei giocatori della Juventus, affermando che è necessario prendere decisioni veloci. Ha inoltre menzionato la possibilità di acquistare il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Alfredo Pedullà su Perin e Rugani

Alfredo Pedullà ha rivelato che il portiere Mattia Perin potrebbe ricevere offerte provenienti da società italianie e che Daniele Rugani potrebbe essere uno dei possibili partenti nel Calciomercato estivo. Il secondo portiere della squadra bianconera è in scadenza di contratto a giugno 2025, ma ha dimostrato anche la scorsa stagione di essere un giocatore molto utile alla società bianconera.

Per quanto riguarda Rugani, che piace alla Fiorentina, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ma il problema è rappresentato dall'ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione che non agevola una sua partenza. Più probabile che vada in scadenza di contratto a giugno 2024. Da valutare il futuro professionale anche di Alex Sandro e Leonardo Bonucci, anche loro in scadenza di contratto a giugno 2024 e che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Per il brasiliano si parla di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, il centrale, invece, potrebbe raggiungere nei Los Angeles Fc il suo ex compagno alla Juventus Giorgio Chiellini.

Il giornalista sportivo Pedullà ha parlato di Milinkovic-Savic

Il giornalista Pedullà ha evidenziato l'importanza di non indugiare ulteriormente e di prendere decisioni evidenti riguardo alle cessioni dei giocatori. Ha anche accennato alla trattativa relativa a Milinkovic-Savic, sottolineando l'importanza di agire prontamente per garantire il successo nell'acquisizione del centrocampista della Lazio.

A tal riguardo, il giocatore è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 ed è valutato circa 30 milioni di euro. Potrebbe essere inserito nella trattativa di mercato il cartellino di Luca Pellegrini, che ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Come dichiarato da Pedullà, per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic saranno prima necessarie le cessioni.

La società bianconera starebbe lavorando alla partenza di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Si parla di un possibile incontro fra Giovanni Manna e i dirigenti del West Ham in questi giorni per valutare le partenze dello svizzero e del brasiliano. Il primo potrebbe trasferirsi nella società inglese per circa 20 milioni di euro, il secondo in prestito con diritto di riscatto. Sull'americano ci sarebbe l'interesse di società tedesche e del Galatasaray.