La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato con la notizia della possibile cessione di Dusan Vlahovic, avvicinato prima al Chelsea e al Bayern Monaco e attualmente al Paris Saint Germain, a continuare a tenere banco.

In caso di addio del calciatore serbo, la società bianconera potrebbe fiondarsi su Romelu Lukaku col quale spifferi di mercato parlano di un accordo già raggiunto sulla base di un contratto da 11 milioni di euro l'anno per 4 anni.

La Juventus potrebbe investire 80 milioni di euro per portare Lukaku a Torino

Agli 11 milioni di euro per 4 anni, bisogna aggiungere anche i circa 40 di cartellino, cosa che porterebbe il club a spendere quasi 80 milioni di euro per un centravanti di 30 anni, forse troppi considerata l'età del belga ma anche la sua tendenza ad incorrere in ciclici infortuni.

Ad ogni modo solo la possibile cessione di Dusan Vlahovic, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain per circa 90 milioni di euro, potrebbe liberare lo slot utile ad essere ricoperto in bianconero dal belga che sarebbe un rinforzo particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, in quanto garantisce fisicità e supporto alla squadra in fasi di risalita dalla difesa.

La società bianconera valuta anche altri nomi per il settore avanzato. Piacerebbero al riguardo Jonathan David, giocatore del Lille e della nazionale del Canada che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Rasmus Winther Højlund dell'Atalanta, che la Dea non vorrebbe comunque cedere in questa sessione estiva.

Il mercato della Juventus a centrocampo, Kessie in pole

La Juventus è al lavoro per definire anche l'acquisto di un centrocampista nell'eventualità in cui riuscisse ad alleggerire la rosa. A tal riguardo potrebbero partire Denis Zakaria, che piace al West Ham, Arthur Melo, che sarebbe vicino alla Fiorentina, e Weston McKennie, il tutto considerato che è già stato ceduto all'Empoli in prestito Filippo Ranocchia.

Il calciatore in pole per arrivare qualora la Juventus riuscisse a liberare una casella in mediana è Frank Kessie, ormai fuori dai progetti del Barcelona che potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto. Le alternative, per la verità molto diverse dall'ivoriano, sarebbero Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Lazar Samardzic dell'Udinese, che sarebbe il candidato numero uno ad arrivare in caso di addio di Paul Pogba.