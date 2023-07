La Juventus, l'Inter e l'Atalanta stanno seguendo Emil Holm, il giovane terzino dello Spezia. La società bianconera è pronta ad offrire 5-6 milioni di euro per il giocatore, ma lo Spezia ne vorrebbe almeno dieci. Secondo Ciro Venerato, ospite della Domenica Sportiva Estate, questa potrebbe essere la settimana giusta per l'offerta alla squadra ligure.

Reduce da una stagione importante con lo Spezia, nella seconda parte Emil Holm è stato condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare diversi match. È cresciuto molto in fase difensiva ed è ideale per il 3-5-2, ma può adattarsi anche come terzino destro di una difesa a quattro.

Si aggiungerebbe a Timothy Weah, acquistato dalla società bianconera per circa 10 milioni di euro più bonus dal Lille.

La Juventus starebbe seguendo anche Ivan Fresneda nel ruolo di terzino destro

Ivan Fresneda, un giovane talento spagnolo del Valladolid, è tornato di moda e la Juventus è interessata al suo profilo. Prima della retrocessione del Valladolid, Fresneda aveva una clausola di 40 milioni di euro, ma ora si potrebbe portarlo a casa per circa 20 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus potrebbe cercare di abbassare ulteriormente il prezzo grazie ai buoni rapporti con il club spagnolo. Un'offerta di 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita potrebbe essere la formula giusta per portare Fresneda a Torino.

Tuttavia, la Juventus dovrà fare attenzione alla concorrenza, in particolare al Milan, che sta cercando un rinforzo per quella posizione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è molto attiva sul mercato, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta lavorando su molteplici fronti, dalle entrate alle uscite. La situazione di Leonardo Bonucci sembra delicata e il capitano bianconero potrebbe presto incontrare l'ex Napoli per discutere del suo futuro, che sembra essere lontano da Torino.

In caso di partenza di Bonucci, la Juventus potrebbe puntare su Aymeric Laporte, fresco campione d'Europa con il Manchester City di Guardiola. Non è l'unico centrale seguito dalla società bianconera, si parla infatti di una possibile offerta per Mario Hermoso, giocatore dell'Atletico Madrid valutato circa 20 milioni di euro dalla società bianconera. Allegri però valuterà da vicino i giovani Koni De Winter e Dean Huijsen durante la preparazione estiva e non è da scartare la possibilità li promuova in prima squadra per la stagione 2023-2024.