La telenovela Lukaku continua, ma presto potrebbe arrivare il punto di svolta. Oggi il Chelsea si raduna e Lukaku non ci sarà, la società inglese ha dato a Big Rom e ad altri giocatori in uscita la possibilità di non aggregarsi al gruppo subito, allungando i tempi fino a lunedì 17 luglio.

Una data che potrebbe essere decisiva per il futuro del belga. L'idea del giocatore è chiara, non vorrebbe nemmeno volare a Londra perché nel Chelsea comunque non giocherà l'anno prossimo. Vuole l'Inter, per questo avrebbe chiuso la porta ai timidi tentativi del Milan e a quelli, secondo alcuni rumors più insistenti, della Juventus, oltre che alle ricchissime proposte araba.

Lo ha fatto non solo per volontà personale, ma perché l'Inter non vuole mollare la presa ed è pronta a un'altra offensiva, dopo che la prima da 25 milioni di euro è caduta nel vuoto.

La nuova offerta dell'Inter per Lukaku

L'avvocato Ledure, intermediario della trattativa, nei giorni scorsi è stato in contatto con il Chelsea che non avrebbe nessuna intenzione di abbassare le richieste da 40 milioni, cifra che i nerazzurri, forti della volontà del giocatore, non vorrebbero spendere. Così l'atteso rilancio avrà una base di circa 30 milioni a cui saranno aggiunti dei bonus e proprio questi potrebbe dare l'accelerata decisiva all'affare. Stando alle ultime indiscrezioni, Marotta sarebbe pronto ad aggiungere cinque milioni di euro di bonus scudetto, avvicinandosi così al prezzo richiesto dal Chelsea.

I tempi sarebbero stretti, entro lunedì qualcosa dovrà succedere e la speranza dei vice campioni d'Europa è che il Chelsea scenda sul terreno della negoziazione in maniera meno rigida, quindi abbandonando l'obiettivo 40 milioni. Sarebbe questo l'ultimo tassello mancante per il ritorno di Lukaku a Milano questa volta in pianta stabile.

L'accordo con il giocatore non dovrebbe essere difficile da trovare, ci sarebbe anche la volontà da parte del centravanti di abbassarsi l'ingaggio per dare una mano in più all'Inter pronta comunque a fargli un contratto piuttosto lungo da almeno quattro anni.

L'operazione è ovviamente legata a quella che dovrebbe portare nei prossimi giorni, mercoledì e giovedì sarebbero quelli decisivi, Onana al Manchester United.

Red Devils e nerazzurri sarebbero vicini all'accordo che dovrebbe portare nelle casse nerazzurre 55 milioni di euro, in larga parte da utilizzare per Lukaku, mentre tutto quello che resterà sarà investito per rifare il look al reparto dei portieri.

Trubin sarebbe la prima scelta, anche se l'affare potrebbe non essere semplicissimo viste le alte richieste dello Shakhtar Donetsk. Più facile sarebbe invece arrivare a Sommer in uscita dal Bayern Monaco, l'affare potrebbe concludersi con 6 milioni di euro di spesa.