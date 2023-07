L'arrivo come nuovo Football Director della Juventus di Cristiano Giuntoli lascia intendere che il club bianconero voglia punta su una rosa giovane e di qualità.

A tal proposito, di recente, la stampa spagnola ha lanciato l'indiscrezione di mercato in merito al possibile arrivo alla Juve del talento marocchino classe 2001 del Barcellona Abde Ezzalzouli, la scorsa stagione in prestito all'Osasuna, con cui ha disputato un totale 38 match con 5 gol segnati in campionato. Il nazionale marocchino ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

Ezzalzouli potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando il profilo del talento classe 2001 Abde Ezzalzouli.

La scorsa stagione ha giocato in prestito all'Osasuna ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona. Il giocatore potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto.

Si tratta di una punta di fascia, che può giocare sulla destra e sulla sinistra ed è già nel giro della nazionale marocchina, con la quale ha disputato fino ad adesso 7 presenze. Peraltro Abde ha il passaporto spagnolo, quindi può essere tesserato come comunitario.

Ezzalzouli eventualmente arriverebbe in bianconero come sostituto di Di Maria, che si è trasferito a parametro zero al Benfica.

Tecnicamente il giovane marocchino può essere impiegato nel modulo 4-3-3 o anche nel 3-4-3.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

Per quanto riguarda il ruolo di punta centrale intanto in casa Juve si parla di un interesse di diverse società per Dusan Vlahovic. La punta potrebbe lasciare la società bianconera con un'offerta da circa 100 milioni di euro: in tal caso come sostituto la Juventus valuterebbe Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale del Canada.

Per quanto riguarda il centrocampo in questi giorni sono stati accostati alla Juve i vari Frank Kessié del Barcellona e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Mentre come difensore centrale viene avvicinato da ormai alcune settimane alla Juve il nome di Mario Hermoso, centrale difensivo dell'Atletico Madrid valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino destro uno dei nomi accostati da tempo alla società bianconera è quello di Ivan Fresneda del Valladolid, che viene valutato 20 milioni di euro.