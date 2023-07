La dirigenza dell'Inter starebbe cercando una soluzione per la situazione legata a Joacquin Correa, la cui partecipazione nel progetto nerazzurro sarebbe ormai ai margini, provando a trovare una destinazione estera per l'attaccante; sul giocatore argentino nelle ultime ore di calciomercato sembrerebbe esserci l'interesse di alcuni club della Lega dell'Arabia Saudita, che starebbero pensando ad una possibile offerta di circa 15 milioni di euro per ottenere il cartellino del giocatore.

Correa verso l'Arabia: possibile offerta ai nerazzurri di 15 milioni

Negli ultimi mesi la Lega dell'Arabia Saudita ha rinforzato il suo campionato nazionale con l'innesto in diversi club di molti giocatori provenienti dall'Europa, tra cui Brozovic e Milinkovic-Savic, provenienti rispettivamente da Inter e Lazio, ma non solo, anche con giocatori della Premier e del campionato francese.

Nelle ultime ore di calciomercato sembrerebbe essersi manifestato l'interesse di alcuni club della Lega Araba per Joacquin Correa, attaccante dell'Inter ormai considerato dall'allenatore Simone Inzaghi fuori dal progetto tattico della sua squadra e che pertanto potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane.

Alcuni club in Arabia starebbero pensando ad un'offerta di circa 15 milioni di euro per l'attaccante argentino, cifra che ai nerazzurri potrebbe bastare per lasciare partire il giocatore, che però avrebbe richiesto uno stipendio minimo di 12 milioni di euro annui per accettare la destinazione araba.

In questo momento le trattative sembrerebbero in stallo, in attesa di una proposta ufficiale del club al giocatore argentino che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La situazione dell'Inter in attacco

La dirigenza dei nerazzurri starebbe lavorando a stretto contatto con gli esponenti del Chelsea per cercare di riportare a Milano Romelu Lukaku; l'attaccante belga avrebbe già rifiutato diverse offerte per cercare di tornare all'Inter, ma il tempo starebbe stringendo.

Lukaku sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare all'Inter.

Infatti i 'Blues' vorrebbero chiudere la situazione inerente il bomber belga entro qualche settimana, con un'eventuale cessione almeno a 60 milioni di euro, mentre i nerazzurri per ora avrebbero messo sul tavolo delle trattative una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

La distanza è ancora molta, ma le parti potrebbero arrivare ad un'accordo nelle prossime settimane, così da mettere a disposizione il giocatore belga per la preparazione pre-campionato che i nerazzurri stanno iniziando in questi giorni.

Nel frattempo si è unito al gruppo di Simone Inzaghi anche Marcus Thuram, attaccante francese arrivato a parametro zero come primo colpo del mercato estivo.