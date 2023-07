La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un nuovo possibile rinforzo per la difesa da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe quello di Tiago Djalo, difensore attualmente in forza al Lille in Ligue1; i nerazzurri starebbero seguendo il profilo da diverso tempo e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'affondo decisivo per il trasferimento a Milano.

L'idea dell'Inter per la difesa: Tiago Djalo dal Lille

Il difensore Djalo sarebbe seguito dai nerazzurri già da qualche stagione, ma i suoi infortuni avrebbero frenato il trasferimento in Italia del giocatore, che attualmente è sotto contratto con il Lille per un'altra stagione; il contratto in scadenza nel prossimo giugno potrebbe aprire ad una cessione del difensore per evitare che il club francese lo possa perdere a parametro zero nella prossima estate.

L'Inter starebbe seguendo da vicino l'evolversi della situazione, pronta ad affondare con un'offerta nelle prossime settimane per portare un nuovo rinforzo alla difesa gestita dall'allenatore Simone Inzaghi.

La situazione della difesa dell'Inter attualmente: Via Skriniar, Acerbi riscattato

La dirigenza nerazzurra nelle prime settimane di calciomercato ha dovuto rinunciare al difensore slovacco Milan Skriniar, che non ha voluto rinnovare il suo contratto con l'Inter ed è passato a parametro zero al Paris Saint Germain, squadra con la quale probabilmente il giocatore aveva già un accordo pregresso.

Al suo posto la dirigenza dell'Inter ha acquisito dall'Aarhus il difensore di destra Yann Aurel Bisseck, che insieme a Matteo Darmian, il cui contratto è stato rinnovato, occuperanno il braccetto di destra della difesa nerazzurra.

Nelle scorse giornate di mercato la società nerazzurra ha concluso positivamente la cessione di Andrè Onana al Manchester United che da tempo stava interessandosi al giocatore camerunese; l'acquisto dei Red Devils è costato circa 55 milioni di euro comprensivi di bonus.

Anche Samir Handanovic ha salutato i nerazzurri dopo un'avventura lunga 11 stagioni con la maglia dell'Inter, culminata con la fascia di capitano delle ultime stagioni; l'estremo difensore sarà libero di trovare una nuova destinazione a parametro zero nelle prossime settimane.

Nel frattempo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, hanno completato il riscatto del cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio, versando nelle casse del club biancoceleste un conguaglio di circa 4 milioni di euro come pattuito al momento del prestito con diritto di riscatto della scorsa stagione.