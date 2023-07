Le ultime di mercato darebbero la Juventus vicina a trovare l'accordo per chiudere la trattativa con il Valencia per Facundo Gonzales, difensore centrale uruguaiano classe 2003. Inoltre, stando a quanto detto da Gianluca Di Marzio, i bianconeri potrebbero scontrarsi con l'Inter per Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano valutato 15 milioni di euro dal Monza.

Juventus, Facundo Gonzales dal Valencia si starebbe avvicinando: ecco il primo giovane low cost di Giuntoli

La Juventus starebbe limando gli accordi per portare in bianconero Facundo Gonzales: a renderlo noto è stato Sky Sport che con una breaking news delle scorse ore ha rivelato come i bianconeri nella persona di Cristiano Giuntoli starebbe discutendo con il Valencia, la società che detiene attualmente il cartellino del giovane difensore uruguaiano, i dettagli dell'indennizzo economico che andrà al club spagnolo, nonché la percentuale della futura rivendita che potrebbe spettare agli iberici.

Per Facundo Gonzales la Juventus avrebbe dunque battuto la concorrenza di diverse squadre tra cui anche qualche italiana e vorrebbe far arrivare il calciatore alla Continassa per le visite mediche di rito entro i primi giorni della prossima settimana. Per quanto concerne il possibile utilizzo di Facundo Gonzales nella stagione che sta per iniziare, la Juventus starebbe già meditando se lasciarlo partire in prestito per farlo crescere in una società che gli darebbe più spazio o trattenerlo a Torino, opzione che potrebbe avverarsi nel caso in cui la Juve facesse uscire un difensore dalla propria rosa.

Juventus, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare l'Inter per il profilo di Carlos Augusto

La Juventus per il reparto arretrato cercherebbe da tempo anche un esterno sulla sinistra e tra i nomi osservati ci sarebbe quello di Carlos Augusto.

Il terzino brasiliano che bene ha fatto nella scorsa annata sotto la guida di Raffaele Palladino al Monza, costerebbe 15 milioni di euro ed oltre alla Juventus piacerebbe anche all'Inter. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio dunque, le due società potrebbero presto scontrarsi per il calciatore classe '99: "L'inter è sempre su Carlos Augusto, laterale brasiliano del Monza che ha sorpreso nella sua prima stagione in Serie A con i brianzoli.

Negli ultimi giorni si è mossa anche la Juve per il numero 30 del Monza" cosi ha esordito Di Marzio ai microfoni di Sky Sport che poi ha aggiunto: "Ci sono stati infatti dei contatti tra i club per prepararsi nel caso in cui ci fosse un'uscita sulla fascia sinistra". Di Marzio ha poi concluso il suo intervento sottolineando come Carlos Augusto, numeri alla mano, sia stato uno dei migliori esterni della scorsa stagione.