La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per un nuovo colpo per rinforzare l'attacco a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi e il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham.

Per convincere il club inglese a cedere il giocatore italiano i nerazzurri starebbero pensando ad un'offerta nelle prossime settimane, anche se sul giocatore ci sarebbe anche il pressing della Roma, che sembrerebbe in vantaggio nella trattativa.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Gianluca Scamacca dal West Ham

Scamacca è reduce da una stagione non entusiasmante in Premier League sia sotto il profilo realizzativo sia sotto il profilo delle presenze, costretto da un infortunio a saltare buona parte della scorsa stagione; proprio per questi motivi l'attaccante italiano potrebbe essere messo sul mercato nelle prossime settimane e sul giocatore ci sarebbero due club di Serie A.

In prima fila per l'attaccante ex Sassuolo ci sarebbe la Roma, che avrebbe anche la preferenza del giocatore secondo alcune fonti vicine all'attaccante italiano, ma in seconda battuta ci sarebbe anche l'Inter, che starebbe cercando una nuova punta dopo l'abbandono della pista Romelu Lukaku.

Nelle prossime settimane la situazione potrebbe sbloccarsi, con il possibile ritorno del bomber in Italia dopo una sola stagione in Premier League.

La situazione dell'Inter in attacco ad oggi

Dopo gli ammiccamenti avvenuti presumibilmente tra la Juventus e Romelu Lukaku, i nerazzurri avrebbero deciso per ora di chiudere ogni possibile spazio al ritorno del bomber belga in nerazzurro, chiudendo anche qualsiasi trattativa in corso con il Chelsea, club con il quale sembrava poter essersi trovato un accordo per il trasferimento del belga a titolo definitivo a Milano.

Nelle prime settimane di calciomercato i nerazzurri hanno lasciato partire a parametro zero Edin Dzeko; il 'cigno di Sarajevo' è passato al Fenerbahce con un contratto biennale, mentre i nerazzurri hanno deciso di puntare su Marcus Thuram. L'attaccante francese è stato acquisito a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach dopo il suo mancato rinnovo di contratto con il club tedesco; il bomber francese avrà uno stipendio di circa 6 milioni di euro per 5 stagioni in nerazzurro, con una clausola rescissoria di circa 95 milioni di euro.

In uscita potrebbe esserci Joacquin Correa, che piacerebbe al Fenerbahce ma anche al Siviglia, la società iberica starebbe pensando di avanzare una proposta di prestito con diritto di riscatto.