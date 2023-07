La dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo su un possibile investimento per portare alla corte di Simone Inzaghi un nuovo rinforzo per la fase offensiva e il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Ciro Immobile, attaccante della Lazio; la dirigenza nerazzurra potrebbe provare un'offerta nelle prossime settimane per convincere il club biancoceleste a cedere il giocatore italiano.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Ciro Immobile dalla Lazio

Immobile sarebbe molto legato al club biancoceleste, ma potrebbe vacillare per via di diverse offerte provenienti dall'Arabia Saudita; il giocatore preferirebbe però rimanere in Europa in campionati competitivi, dove si sente di poter fare ancora la differenza.

Sul bomber biancoceleste avrebbe fatto un pensiero anche l'Inter, che potrebbe provare un'offerta nelle prossime settimane; l'attaccante italiano piacerebbe infatti molto all'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che lo ha già guidato nella sua esperienza nella Lazio.

Secondo alcune indiscrezioni, comunque, l'attaccante potrebbe rimanere almeno un'altra stagione nella capitale, rifiutando eventuali trasferimenti.

La situazione dell'Inter per l'attacco

Nelle scorse giornate la dirigenza nerazzurra avrebbe scelto di abbandonare la pista che avrebbe potuto portare a Milano Romelu Lukaku; il bomber belga avrebbe aperto alcuni canali di comunicazione sia con la Juventus sia con il Milan e questo non sarebbe piaciuto ai dirigenti dell'Inter, che avrebbero così congelato la situazione con il Chelsea, con il quale sembrava poter essersi trovato un accordo.

Nel frattempo la società nerazzurra ha ingaggiato a parametro zero Marcus Thuram, dopo il mancato rinnovo di contratto con il Borussia Moenchengladbach; l'attaccante francese guadagnerà circa 6 milioni di euro con un contratto di cinque stagioni, con una clausola rescissoria di circa 95 milioni di euro.

L'Inter nelle prime settimane di calciomercato ha lasciato partire a parametro zero Edin Dzeko, il quale dopo il mancato rinnovo del suo contratto si è accasato al Fenerbahce che gli ha offerto un biennale nella SuperLig turca.

In uscita per i nerazzurri sembrerebbe esserci Joacquin Correa, il cui cartellino interesserebbe al Siviglia in Liga, che potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto per convincere i nerazzurri; anche il Fenerbahce starebbe pensando a un'offerta per il bomber argentino da presentare nelle prossime settimane di calciomercato.