La dirigenza sportiva dell' Inter starebbe valutando un possibile rinforzo per il centrocampo da affidare al tecnico Simone Inzaghi e il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Ryan Gravenberch, giovane centrocampista del Bayern Monaco. I nerazzurri starebbero pensando a un'offerta da presentare nelle prossime settimane per portare a Milano il giocatore olandese.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Ryan Gravenberch dal Bayern Monaco

Il centrocampista classe 2002 Gravenberch piacerebbe molto ai nerazzurri, che vorrebbero inserirlo nel pacchetto sulla mediana che in questa estate ha dovuto fare a meno di Marcelo Brozovic, andato in Arabia Saudita.

Il centrocampista olandese sembrerebbe il profilo indicato a fare girare la squadra e inserirsi con le sue incursioni : la sua giovane età propende dalla sua parte, ma potrebbe servire un'offerta importante per strapparlo al club bavarese, magari prima dell'avvio del campionato, fissato per il 19 agosto contro il Monza.

La situazione del centrocampo dell'Inter ad oggi

Nelle scorse settimane la società nerazzurra ha venduto il centrocampista croato Marcelo Brozovic all'Al Nassr, ricavando circa 18 milioni di euro dalla cessione del suo cartellino; il centrocampista è andato a guadagnare circa 27 milioni di euro a stagione con un contratto con il club arabo di tre anni.

Oltre alla cessione di Brozovic, il club nerazzurro dovrà fare a meno di Roberto Gagliardini, passato a parametro zero al Monza dopo il mancato rinnovo del suo contratto con l'Inter; anche Raoul Bellanova non è stato riscattato dai nerazzurri ed in seguito ceduto dal Cagliari al Torino per circa 7 milioni di euro.

Nelle scorse ore la società nerazzurra ha annunciato l'arrivo ufficiale di Juan Cuadrado, ex Juventus, che arriverà a Milano con un contratto di una sola stagione a circa 2,5 milioni di euro di stipendio.

Per il centrocampo in uscita sembrerebbe esserci invece Denzel Dumfries, corteggiato dalla Premier League, con il Chelsea che potrebbe mettere sul tavolo un'offerta di circa 40 milioni di euro per l'esterno olandese, che però piacerebbe anche all'Aston Villa allenato da Unai Emery, che lo vorrebbe come rinforzo per confermare l'ottima stagione scorsa.

Anche il Barcellona sarebbe sulle tracce dell'esterno destro olandese, con una possibile offerta di circa 30 milioni che potrebbe arrivare nelle prossime settimane sul tavolo delle trattative di Viale della Liberazione.