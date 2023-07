L'ex esterno della Juventus Juan Cuadrado è ora ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il contratto sottoscritto dal colombiano è ub anno ed è stata proprio la società nerazzurra a darne l'annuncio ufficiale. Le prime parole del calciatore hanno mostrato subito un enorme soddisfazione per la scelta fatta: 'Un onore essere qui'.

Juan Cuadrado: la prima intervista per il popolo nerazzurro

Nelle sue prime parole in nerazzurro il colombiano Juan Cuadrado ha fatto valere tutta la propria soddisfazione per essere approdato a Milano sponda nerazzurra. 'Ringrazio Dio per questa opportunità', ha affermato l'ex calciatore juventino, ammettendo di essere stato facilitato nella scelta e di non aver avuto dubbi per il blasone dell'Inter e per ciò che la società rappresenta in campo europeo.

Cuadrado ha anche parlato della sua amicizia particolare con Ivan Ramiro Cordoba, colombiano che in nerazzurro ha fatto la storia. 'Siamo molto amici, parliamo spesso', ha affermato l'esterno, raccontando di come i due scherzavano sempre sul record di partite giocate in Europa e sulla sua felicità di essere accostato ad un calciatore di così alto spessore. 'Avevo tante offerte, ho scelto di rimanere in Italia', ha continuato Cuadrado, asserendo di non aver avuto dubbi quando si è presentata l'occasione di giocare in uno dei club che hanno fatto la storia a livello mondiale. Nella sua decisione ha avuto un ruolo importante anche la famiglia e la serenità che essa trasmette al giocatore.

Al giocatore colombiano è stato chiesto, infine, quale reputasse essere il suo maggiore punto di forza: 'l'allegria', è stata la risposta pronta e netta.

Cuadrado ha infatti ammesso che ama affrontare il calcio con il sorriso sulle labbra e questo gli consente di rendere qualcosa in più.

La storia del calciatore colombiano

Cuadrado è nato a Necoclì in Colombia il 26 maggio del 1988 e sin da piccolo si è dovuto dare da fare per aiutare la propria famiglia. A 13 anni è entrato a far parte dell'Atletico Urabà giocando nel ruolo di attaccante, fino a quando non decidono di spostarlo sulla fascia.

Cuadrado arriva al calcio professionistico grazie all'Independiente Medellin ed è proprio da qui che arriva in Italia, precisamente all'Udinese. Con i friulani disputa in 24 gare, divise in due stagioni, e raggiunge la qualificazione in Champions League. Successivamente approda al Lecce dove si mette particolarmente in mostra, tanto da essere chiamato dalla Fiorentina.

Con viola disputa due stagioni e mezza prima di accettare le lusinghe del Chelsea, in Inghilterra vince la Coppa di Lega e la Premier League. Oltremanica però sembra far fatica e così decide di tornare in Italia, nel 2015 arriva alla Juventus dove in otto anni vince undici trofei. Il resto è storia attuale, con il suo passaggio all'Inter.