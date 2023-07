Proseguono gli allenamenti del Crotone presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" agli ordini del tecnico Lamberto Zauli. Tanto caldo e altrettanta fatica per gli squali che si avvicinano a grandi passi alla data di trasferimento nella sede del ritiro di Trepidò, nella Sila crotonese. Sono giornate di attente valutazioni per i rossoblù che starebbero vagliando profili tenendo però segreti i nomi. Uno di questi sarebbe l'attaccante Christian Tommasini in uscita dal Pisa.

Crotone, idea Tommasini

Dopo le partenze di Cosimo Chiricò (svincolato) e Giuseppe Panico (prestito alla Carrarese), il Crotone si starebbe guardando attorno alla ricerca di una punta.

Al netto delle valutazioni che saranno effettuate su Gabriele Bernardotto e Marco Tumminello, gli squali vogliono portare a segno almeno un acquisto. il nome potrebbe essere quello di Christian Tommasini, talento classe 1998 del Pisa. Il calciatore, 31 presenze e 8 reti nell'ultima stagione, sarebbe seguito anche da un'altra formazione di Serie C, il Catania.

Crotone, le altre operazioni

In uscita il Crotone dovrà valutare il futuro del difensore Giuseppe Cuomo. Per lui nel corso delle ultime settimane sono giunti gli interessamenti di Catania, Virtus Entella e Triestina. Sempre il Catania avrebbe individuato nell'estremo difendo Andrea Dini in nome utile per la nuova stagione. Potrebbe partire anche il difensore e capitano Vladimir Golemic per il quale il Cosenza rimarrebbe alla finestra.

Nessuna offerta concreta sarebbe arrivata alla società per il cartellino del centrocampista Jacopo Petriccione, il quale comunque partirà per una nuova avventura. Non troverebbe invece conferma l'ipotesi di un rinnovo di contratto per l'esterno Luca Calapai, il cui contratto con gli squali è scaduto il 30 giugno 2023.

Porte aperte ai tifosi

Nella mattinata di venerdì la società rossoblù ha comunicato lo svolgimento di un allenamento a porte aperte per i tifosi presso il Centro Sportivo "Antico Borgo". A margine dello stesso a prendere la parola sarà il tecnico Lamberto Zauli. La squadra sarà impegnata in due amichevoli estive bei prossimi giorni.

Il 26 luglio a sfidare il Crotone sarà l'Aek Crotone mentre nella giornata del 30 luglio gli squali saranno chiamati ad affrontare la formazione Primavera del Lecce. Entrambe le sfide si disputeranno al fresco della Sila crotonese. Il 6 agosto il Crotone scenderà in campo per la Coppa Italia Frecciarossa con gara al momento in programma in trasferta sul campo del Lecco. Nessuna novità, al momento, sui costi e le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione sportiva 2023-2024.