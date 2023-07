Sono diverse le trattative di Serie A e Serie B in questa fase di Calciomercato, in cui invece ci sono poche ufficializzazioni. Probabilmente si sta vivendo una fase di stallo del calciomercato, come spesso accade nella seconda metà di luglio, prima dell'accelerata delle ufficialità che avviene ad agosto (soprattutto dopo Ferragosto).

Fra i rumor delle ultime ore spicca l'accostamento di Borja Mayoral alla neopromossa Cagliari.

Frosinone, idee Kone e Van Hooijdonk

Il Frosinone sta lavorando sotto traccia, ma ha intenzione di rafforzare il reparto avanzato in modo importante.

Un nome nuovo per il mercato del Frosinone in attacco, è quello di Sydney Van Hooijdonk (classe 2000). Il direttore sportivo dei ciociari è dato sulle tracce dell'attaccante olandese che nella scorsa stagione è stato in prestito all'Heerenveen, ma è di proprietà del Bologna. Non solo: il Frosinone è interessato al centrocampista Ben Lhassine Kone che non rientra nei piani del Torino e non sta partecipando alle esercitazioni tattiche a Pinzolo. Kone è stato mandato a giocare in prestito negli ultimi due anni: prima a Crotone due campionati fa, e poi a Frosinone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Ora i ciociari stanno lavorando per acquistarlo a titolo definitivo dal Torino.

Il Lecce sta pensando a Giovanni Fabbian, giovane centrocampista dell'Inter reduce da una buona stagione alla Reggina.

Proprio sul giocatore, però, è forte l'interessamento dello stesso Frosinone. Ma Fabbian potrebbe finire anche all'Udinese visto che l'Inter potrebbe usarlo come contropartita per arrivare al centrocampista Samardzic. Il Genoa è vicino a Mateo Retegui. Lo stesso attaccante ha accennato al fatto che queste possono essere le sue ultime partite con la sua attuale squadra, facendo intendere che nel suo immediato futuro lo aspetta un trasferimento.

Si tratterebbe di un affare vicino ai 15 milioni di euro.

Continua il sogno della Salernitana: arrivare al fantasista ex Real Madrid, James Rodriguez. Non è chiaro se si tratta soltanto di voci di calciomercato, come tante in questo periodo, o se ci siano stati davvero contatti tra le parti. Il colombiano è svincolato.

Cagliari, idea Shomurodov e Mayoral

Il Cagliari pensa all'attaccante della Roma Eldor Shomurodov, ma intanto continua a seguire anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Borja Mayoral Moya. La punta del Getafe è uno dei possibili profili valutati dal direttore sportivo dei sardi e dal tecnico Claudio Ranieri. Nell'ultima stagione, l'attaccante ha segnato otto gol nella Liga e un gol nella coppa del Re. Cresciuto nel Real Madrid, Mayoral ha giocato poi con Levante, Roma e Wolfsburg.