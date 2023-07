L'Inter è tra le grandi protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. I nerazzurri hanno ancora tanto da fare in diversi reparti, in particolar modo in attacco, dove si sta trattando con il Chelsea per il ritorno all'ombra del Duomo di Romelu Lukaku. Qualche novità potrebbe arrivare anche nelle prossime settimane, una volta sistemata la questione relativa a Big Rom. L'Atletico Madrid, infatti, sembrerebbe intenzionato ad offrire al club meneghino Joao Felix, tornato dal prestito proprio ai Blues e ormai fuori dal progetto di Diego Pablo Simeone.

La Lazio dovrà sicuramente fare qualcosa di importante in mezzo al campo. Andrà via Sergej Milinkovic-Savic, destinato al trasferimento in Arabia Saudita per 40 milioni di euro. Al posto del serbo il grande obiettivo sembrerebbe essere Piotr Zielinski, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Napoli.

Joao Felix in orbita Inter

L'Inter deve ancora completare il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi in questa sessione di calciomercato. È arrivato Marcus Thuram a parametro zero e si sta trattando con il Chelsea per l'ennesimo ritorno di Romelu Lukaku, questa volta a titolo definitivo. Non finisce qui visto che in orbita nerazzurra sarebbe finito anche Joao Felix, che all'Atletico Madrid ormai è finito ai margini del progetto.

L'attaccante portoghese non a caso a gennaio era stato ceduto in prestito al Chelsea, dove non è riuscito ad esprimersi al meglio e per questo motivo i Blues hanno deciso di non riscattarlo, avendo segnato soltanto quattro reti in sedici partite di Premier League. Alla luce di ciò, i Colchoneros sono alla ricerca di un nuovo acquirente e avrebbero proposto il classe 1999 alla società nerazzurra.

Nelle intenzioni degli spagnoli ci sarebbe la volontà di intavolare uno scambio con Lautaro Martinez, con conguaglio da 50 milioni di euro a favore dei nerazzurri. L'Inter, però, non vuole privarsi del Toro, che sarà il prossimo capitano, ma avrebbe aperto a Joao Felix solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto, andando a prendere il posto in rosa di Joaquin Correa.

Lazio su Zielinski

La Lazio sarebbe pronta a bussare al Napoli per Piotr Zielinski, indicato da Maurizio Sarri come il sostituto ideale di Sergej Milinkovic-Savic, ad un passo dal trasferimento in Arabia.

Il Napoli lo valuta sui 20-25 milioni di euro, anche per il contratto in scadenza a giugno 2024. Affare che potrebbe andare in porto, dunque, per 20 milioni più bonus, escludendo proprio l'ipotesi fatta nelle scorse settimane di un possibile scambio proprio con il Sergente.