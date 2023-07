Il Milan continua a muoversi sul fronte Calciomercato estivo. L'intenzione della dirigenza rossonera è quella di rinforzare sempre più la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da poter competere su tutti i fronti ed essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione.

In particolare centrocampo del Diavolo sta subendo delle modifiche importanti, visto l'addio di Sandro Tonali e il grave infortunio occorso a Bennacer che resterà ai box per diversi mesi.

Milan, nel vivo la trattativa per Reijnders

Acquistato Loftus-Cheek ma sfumato Davide Frattesi, il Milan è in fortissimo pressing per Tijjani Reijnders, talentuoso centrocampista olandese che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia dell'Az Alkmaar, siglando 7 reti e 12 assist.

Le prestazioni del classe '98 non sono passate inosservate e il club rossonero lo ha identificato come l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe trovato un accordo di massima con il calciatore sulla base di un contratto da circa 1,8 milione a stagione. La trattativa potrebbe concretizzarsi qualora i rossoneri riuscissero a trovare un accordo economico con l'Az che chiede almeno 20 milioni di euro che va a scontrarsi con l'offerta del Diavolo che si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Oltre a Reijnders, il Diavolo tiene sempre viva la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato.

Milan, offerta per Morata. Si avvicina Pulisic

Oltre a rinforzare il centrocampo, il Milan vuole puntellare anche il reparto offensivo con acquisti che possano garantire qualità e personalità all'attacco di Pioli.

Per il ruolo di prima punta uno dei nomi più gettonati è quello di Alvaro Morata che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid già in questa finestra di mercato.

Stando agli ultimi rumors di mercato, il club rossonero avrebbe pronta un'offerta da 12 milioni di euro per il cartellino del calciatore ed un contratto di quattro anni da circa 5 milioni di euro. Un'offerta importante, che i Colchoneros potrebbero valutare.

In caso di mancato accordo tra le parti, il Diavolo vorrebbe virare su Gianluca Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham.

L'ex bomber del Sassuolo è un obiettivo anche della Roma.

Oltre a un attaccante importante, il Milan sta proseguendo la trattativa anche per Christian Pulisic sempre più nei radar rossoneri per puntellare la trequarti. L'esterno statunitense avrebbe rifiutato la destinazione Lione e punterebbe all'approdo in Italia. Il Diavolo sarebbe pronto a un'offerta attorno ai 22 milioni per convincere il Chelsea.