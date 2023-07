La dirigenza dell' Inter starebbe valutando un nuovo rinforzo per la difesa da affidare all'allenatore Simone Inzaghi per la stagione che inizierà il prossimo 20 agosto. Il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. La dirigenza nerazzurra starebbe trattando il cartellino del giocatore nel mentre starebbe provando a perfezionare l'offerta per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

Nuova idea per la difesa dell'Inter: Trevoh Chalobah dal Chelsea

Il difensore inglese nell'ultima stagione in Premier League è stato impiegato in 25 spezzoni di partita, ma piano piano si starebbe ritagliando un ruolo da titolare nella difesa dei Blues, che però sembrerebbero disposti a metterlo sul mercato nel caso in cui si presentasse un'offerta adeguata.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in questi giorni sarebbero impegnati per provare a convincere la dirigenza del Chelsea a cedere in prestito Romelu Lukaku ai nerazzurri e nel mentre starebbero lavorando anche per capire le possibilità per una trattativa per un passaggio di Chalobah all'Inter in questa estate.

Il difensore inglese farebbe molto comodo al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che avrebbe richiesto alla società alcuni rinforzi soprattutto per la fase difensiva.

La situazione della difesa dell'Inter

Dopo l'addio di Milan Skriniar, che ha lasciato i nerazzurri a parametro zero lo scorso 30 giugno per accasarsi al Paris Saint Germain, che ne ha ufficializzato l'acquisto qualche giorno fa, la rosa nerazzurra dovrà fare a meno anche di Danilo D'Ambrosio, il cui contratto non è stato rinnovato e dunque è libero di trovare una nuova destinazione in questa estate.

Per quanto riguarda la difesa dell'Inter nelle scorse ore Alessandro Bastoni avrebbe trovato un accordo con la società per un rinnovo fino al 2028 con uno stipendio di circa 5,5 milioni di euro a stagione.

Negli scorsi mesi era arrivato anche il rinnovo di Matteo Darmian, che resterà in nerazzurro fino al termine di questa stagione con un'opzione per un rinnovo automatico fino al giugno 2025 con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro annui.

Più delicata la situazione per quanto riguarda la difesa della porta nerazzurra: Andrè Onana sembrerebbe essere corteggiato dal Manchester United, che starebbe pensando di alzare la sua offerta per avvicinarsi alla richiesta del club nerazzurro di circa 60 milioni di euro.

In bilico è il rinnovo di Samir Handanovic, che dopo 11 stagioni in nerazzurro dal 30 giugno scorso si trova svincolato; il club avrebbe tenuto in sospeso il suo contratto, in attesa di risvolti sulla situazione Onana.