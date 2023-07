In casa Inter sono giorni molto movimentati sul fronte mercato visto che ci sono diverse operazioni in essere, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa sulle fasce, in particolar modo si potrebbe andare alla ricerca di un esterno destro qualora Matteo Darmian fosse retrocesso in maniera definitiva nel ruolo di braccetto di destra. Al momento la società nerazzurra si sta guardando intorno ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi del ritorno di Joao Cancelo, che a Milano ha già giocato nella stagione 2017-2018, quella che riportò l'Inter in Champions League a distanza di sette anni.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in difesa, in attesa di capire se Massimiliano Allegri confermerà il 3-5-2 o se deciderà di passare al 4-3-3. Uno dei nomi che piacerebbe alla società bianconera sarebbe quello di Pierre Kalulu, che si sposerebbe alla perfezione con entrambi gli schieramenti.

Inter su Joao Cancelo

L'esterno portoghese è in uscita dal Manchester City, non rientrando più nei piani di Pep Guardiola. Già a gennaio è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco, ma alla fine i bavaresi hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 60 milioni di euro. Sei mesi più tardi la storia potrebbe ripetersi, visto che l'Inter punta a prendere Cancelo proprio con la formula del prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto.

A prescindere da ciò, anche la cifra dovrà essere vista al ribasso, con i nerazzurri che non vorrebbero andare oltre i 35-40 milioni di euro.

Juventus su Kalulu

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Pierre Kalulu per rinforzare la difesa in questa sessione estiva di calciomercato. Operazione tutt'altro che semplice visto che il Milan non vorrebbe privarsi di un giocatore cedendo a una diretta rivale.

I bianconeri, però, un tentativo lo faranno e sarebbero pronti ad offrire uno scambio alla pare mettendo sul piatto il cartellino di Weston McKennie. Bisogna capire se i rossoneri accetteranno o se chiederanno un conguaglio valutando il difensore francese più del centrocampista bianconero.