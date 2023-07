Il possibile addio di André Onana, sempre più vicino al Manchester United, dovrebbe portare nelle casse dell'Inter circa 55 milioni di euro, più o meno la cifra che Marotta e Ausilio si erano prefissati quando hanno deciso che sarebbe stato lui il grande "sacrificio" dell'estate. I soldi in arrivo dall'Inghilterra serviranno per dare l'accelerata tanto attesa al mercato in entrata che ha già visto il club meneghino protagonista con i colpi Thuram, Frattesi e Bisseck. Ora ci sono due priorità nelle trattative in entrata: la prima è Lukaku con la trattativa con il Chelsea che starebbe procedendo sui binari giusti anche se l'accordo non è ancora stato trovato.

Il giocatore spinge per tornare, vorrebbe farlo entro lunedì per non dover nemmeno presentarsi a Londra, Marotta dovrebbe presto proporre un rilancio da 35 milioni, bonus compresi, per cercare di convincere il Chelsea.

Poi si affronterà la questione portiere con tutto il reparto che dovrà cambiare. Il primo colpo dovrebbe essere Yann Sommer con 6 milioni da recapitare al Bayern Monaco per il guardino dei pali di esperienza che nelle gerarchie dovrebbe essere il secondo. Il primo infatti nelle idee nerazzurre dovrebbe essere Anatolij Trubin per cui sarebbe in atto un braccio di ferro, il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento a Milano, ma lo Shakthar avrebbe rifiutato la prima offerta da 10 milioni, continuando a chiederne 30 per un giocatore in scadenza nel 2024.

La trattativa continuerà anche se si starebbero sondando altri profili tra cui quello di Emil Audero della Sampdoria.

Calciomercato Inter, le trattative in entrata

Lukaku e i due portieri sono le priorità ma altre pedine mancano per rendere completa la rosa di Inzaghi. A Milano dovrebbe arrivare un giocatore che possa sostituire Skriniar, il nome forte sarebbe Demiral ma l'Atalanta vorrebbe monetizzare e la trattativa non sarà facile.

Manca poi un altro centrocampista, una mezzala di qualità con Samardzic dell'Udinese che intriga, a dire il vero non solo l'Inter visto che anche la Juve sarebbe in contatto con l'Udinese. Sfumata invece la possibilità Pereyra che si è appena accordato con i turchi del Besiktas.

All'appello manca anche un vice Dumfries ora che Bellanova è andato al Torino.

In questo caso il preferito sarebbe Emil Holm dello Spezia con i liguri che continuano a chiedere 15 milioni e un nuovo duello con la Juve in vista. A sinistra invece sembra essere tutto deciso, in caso di cessione di Robin Gosens, il Wolfsburg avrebbe fatto la prima offerta per il tedesco, il sostituto dovrebbe essere Carlos Augusto del Monza, esterno mancino a tutto campo già pronto a inserirsi nel 3-5-2 di Inzaghi visto che con Palladino ha ricoperto lo stesso ruolo.