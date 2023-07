Andrea Pirlo, tecnico della sampdoria ed ex allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti affrontati nell'intervista, dalla sua nuova esperienza professionale alla Sampdoria in un nuovo progetto ambizioso, al suo passato da allenatore della Juventus. Ha anche rilasciato una considerazione anche sul calcio arabo e sugli investimenti che stanno arrivando dalle società arabe sui giocatori del calcio europeo.

Il tecnico Andrea Pirlo ha parlato della sua esperienza professionale da tecnico della Juventus

'Rimango soddisfatto di quanto avevo fatto alla Juventus. Gli allenatori cambiano, ma le società restano'. Queste le dichiarazioni di Andrea Pirlo sull'esperienza professionale alla società bianconera da tecnico. Una soddisfazione che arriva anche dalle vittorie della Supercoppa italiana e della Coppa Italia da parte della Juventus nella stagione 2020-2021.

Riguardo alle punizioni, una delle sue specialità da calciatore, ha aggiunto che non è più in forma e dovrebbe allenarsi un po', ma ogni tanto capita di fermarsi a calciare, perché quel piacere c'è sempre.

Sulla sensazione di essere l'allenatore della Sampdoria, ha dichiarato che c'è grande entusiasmo e sono consapevoli di rappresentare un grande club.

Ha aggiunto che non possono permettersi di sbagliare né deludere le aspettative dei tifosi. Ha poi affrontato il tema della penalizzazione della società ligure, dicendo che in caso di penalizzazione, dovranno essere perfetti e non commettere errori.

Andre Pirlo ha parlato anche di Serie B e degli investimenti da parte delle società dell'Arabia Saudita

Parlando del campionato di Serie B, Pirlo ha commentato che ci sono squadre attrezzate bene, come Palermo, Cremonese, Parma e Spezia, ma spunta sempre qualche sorpresa, inoltre potrebbe volere Bonucci proprio a Genova.

Sul mercato calcistico in Arabia, ha affermato che si è aperto un nuovo mercato, come accadde qualche anno fa in Cina.

Ha paragonato il calcio alla vita, sottolineando che se ci sono opportunità, qualcuno le coglie. Ha detto che ci sarà il campionato italiano, quello inglese e ci sarà il campionato arabo. Ha aggiunto che magari il campionato arabo diventerà il migliore del mondo.

Sul tema dello scudetto, Pirlo ha elogiato il Napoli per la straordinaria stagione, ma ha sottolineato di aver visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, già proiettato per arrivare sino in fondo. Ha aggiunto che bisognerà vedere cosa faranno le squadre rivali. Riguardo alla nuova Juventus, ha detto che servirà tempo per costruire una squadra competitiva. Ha anche menzionato che Pioli nel Milan avrà maggiori responsabilità, e alla fine crede che mancherà Maldini, perché non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini.