La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in previsione di una sessione estiva che si preannuncia impegnativa soprattutto per quanto riguarda le cessioni.

A tal riguardo si parla molto delle possibili partenze di giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero come Zakaria e McKennie ma anche della possibile cessione di calciatori importanti, in primis Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo continua a soffrire di un cronico problema di pubalgia, ecco che la società bianconera potrebbe comunque concludere l'acquisto di una punta come Romelu Lukaku.

Il giocatore belga si sta allenando da fuori rosa al Chelsea e non avrebbe accettato un'offerta dall'Arabia Saudita proprio perché vorrebbe approdare a Torino.

Lukaku potrebbe approdare alla Juventus ancor prima di un'eventuale cessione di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque anticipare l'acquisto di Romelu Lukaku ancor prima dell'eventuale cessione di Vlahovic. La partenza della punta bianconera non è da considerarsi immediata anche perché il giocatore sta cercando risolvere i propri problemi fisici, per questo la Juventus potrebbe definire l'acquisto del belga a fine luglio o eventualmente ad inizio agosto e valutare poi con calma la possibile cessione del serbo.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di monetizzare dunque con altri giocatori, uno su tutti Moise Kean che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus passa dalla cessione degli esuberi

Per il club appare dunque fondamentale riuscire a cedere profili quali quelli di Denis Zakaria e Weston McKennie, con lo svizzero nel mirino del West Ham e l'americano in possibile orbita Premier League.

Non sarebbe più scontata neanche la permanenza di Paul Pogba, che starebbe pensando di approdare in Arabia Saudita laddove si è già recato in visita qualche settimana fa.

Se il club dovesse piazzare gli esuberi, in rosa si creerebbe lo slot utile da riempire col profilo di Franck Kessié dal Barcellona, sogno proibito del nuovo centrocampo bianconero che la società vorrebbe prelevare in prestito con diritto di riscatto.

In assenza di uscite appare tuttavia complesso pensare a nuovi acquisti, come evidenziato dallo stesso Cristiano Giuntoli in seno alla conferenza stampa di presentazione da nuovo responsabile dell'area sportiva bianconera.