La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in previsione di un Calciomercato estivo in cui almeno nelle prime settimane si parlerà soprattutto di cessioni. Alleggerire la rosa diventa un'esigenza se si vuole investire e migliorare la rosa, a tal riguardo si parla soprattutto di acquisti a centrocampo se dovessero partire Zakaria, McKennie, Miretti ed eventualmente anche Pogba. Fra i giocatori che piacciono a centrocampo al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri c'è sicuramente Rodrigo De Paul che secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

Il tecnico Simeone lo lascerebbe partire, si era parlato anche di una possibile partenza la scorsa stagione ma la vittoria del mondiale con l'Argentina con De Paul protagonista ha portato l'Atletico Madrid a confermarlo. Attualmente la valutazione di mercato del centrocampista è di circa 30 milioni di euro e potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore De Paul potrebbe approdare alla Juventus, piacerebbe ad Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Rodrigo De Paul. Sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri, che considera l'argentino ideale nel ruolo di mezzala d'inserimento in quanto garantisce quantità, qualità e bravura negli inserimenti.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. Rodrigo De Paul sarebbe un'alternativa a Franck Kessié, il centrocampista del Barcellona è un altro giocatore apprezzato anche perché potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso. Si parla di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

A proposito di Atletico Madrid la società bianconera valuterebbe anche un altro giocatore argentino, parliamo di Nahuel Molina, protagonista di una grande stagione la scorsa fra società spagnola e nazionale argentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato, si parla del possibile arrivo di Romelu Lukaku che però dipende da una cessione importante nel settore avanzato.

I problemi di pubalgia di Vlahovic non sembrano agevolare una sua cessione, Federico Chiesa sta dando segnali importanti come seconda punta. Per questo non sarebbe da scartare le cessioni di Milik e Kean. Il primo piace alla Lazio ed in caso di offerta superiore ai 10 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Per quanto riguarda Kean invece, la valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Da due giocatori potrebbero arrivare 40 milioni di euro, più o meno la valutazione di mercato stabilita per Romelu Lukaku dal Chelsea.