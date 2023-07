Nell'ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista offensivo del Galatasaray Nicolò Zaniolo ha parlato del suo futuro professionale, lasciando aperta la possibilità di intraprendere una nuova esperienza professionale in Italia e affermando di apprezzare in particolare la Juventus.

Zaniolo parla del suo possibile approdo alla Juve

In particolare Zaniolo ha dichiarato: "Fin da quando ero bambino, ho tifato per Pogba e per la Signora. Mi trovo bene al Galatasaray, ma se si presenterà un'opportunità vantaggiosa per me e per il club, sarò disposto a partire".

La Juventus rappresenta insomma per Zaniolo una scelta gradita.

"Sono aperto a tutte le possibilità, compresa quella di restare al Galatasaray, dove mi sento davvero bene. La Juventus è la Juventus, anche senza competizioni europee o coppe internazionali. Sarebbe un piacere giocare in bianconero. Stiamo parlando di una grande società. Se si presenterà una possibilità che renda felici tutte le parti sarò ben felice di accoglierla. Altrimenti, mi trovo benissimo in Turchia", da detto il giocato della nazionale italiana.

Zaniolo si è trasferito nella società turca nel recente Calciomercato invernale per circa 25 milioni di euro e attualmente ha una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare la Turchia per circa 35 milioni di euro.

Sui media si era parlato di un possibile scambio di prestiti con Weston McKennie, ma attualmente l'americano preferirebbe rimanere in Italia o eventualmente trasferirsi in un campionato come quello tedesco o inglese.

In particolare Zaniolo potrebbe arrivare alla Juventus nell'eventualità in cui questa estate dovesse partire Chiesa, valutato circa 60 milioni di euro dalla società bianconera.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus è al lavoro intanto per alleggerire la rosa e in particolare lavora alle partenze di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Fra i tre centrocampisti il giocatore che potrebbe lasciare a titolo definitivo la società bianconera è lo svizzero, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, per gli altri due è più probabile una cessione in prestito.

Come rinforzi a centrocampo piace invece il laziale Sergej Milinkovic-Savic, mentre per le fasce difensive invece la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro come Fabiano Parisi, che l'Empoli valuta circa 15 milioni di euro ma la società toscana potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche, ad esempio Ranocchia, Miretti Soulé.