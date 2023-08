Nelle scorse ore Ivan Zazzaroni è intervenuto nella trasmissione Mediaset Pressing parlando della Juventus e del mancato arrivo in bianconero di Romelu Lukaku, recentemente passato alla Roma. Zazzaroni ha spiegato che "Lukaku è stato cercato per mesi" dalla Juventus.

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è stato ospite negli studi della trasmissione Pressing ed è tornato a parlare dell'indiscrezione che avrebbe voluto la Juve vicina ad acquisire nelle scorse settimane Romelu Lukaku: "Io non sono d'accordo con chi dice che non sarebbe stato utile alla Juventus, tant'è che lo ha cercato per cinque mesi non per un giorno, ma alla fine non è riuscita a vendere Vlahovic".

Il giornalista sportivo restando in tema Juventus poi ha detto: "Nessuno mette in discussione le capacità realizzative di Vlahovic che è un bravissimo finalizzatore, ma con Lukaku la Juventus avrebbe avuto più possibilità di gioco".

Zazzaroni ha poi affermato che la Juventus avrebbe provato ad acquisire Lukaku fin dallo scorso marzo.

Infine il giornalista ha parlato delle nuove ambizioni della Roma con un Lukaku in più, evidenziando come i giallorossi potrebbero aspirare non allo scudetto ma ad un piazzamento in Champions League.

Juventus, Sabatini: 'Lukaku quando era accostato ai bianconeri era diventato inutile e dannoso'

Di Romelu Lukaku e del suo mancato arrivo alla Juventus ha parlato anche il giornalista Sandro Sabatini.

Quest'ultimo, ospite negli studi della trasmissione Mediaset Pressing ha detto: "Lukaku? Non sono mai stato fan di Lukaku ma sono rimasto allibito a sentire che fino a luglio era l'uomo ideale per l'Inter ed è stato mandato anche via Dzeko per non crearli problemi, poi è diventato inutile e addirittura dannoso e nemmeno la valutazione economica andava bene perché era stato accostato alla Juventus, ora ritornerà fortissimo per la Roma".

Il giornalista ha poi spostato il discorso sulle polemiche che si sono scatenate dopo l'arbitraggio di Di Bello nella partita fra Juventus e Bologna: secondo il giornalista il vero errore nel fallo non fischiato contro i bianconeri nel contatto fra Iling-Junior e Ndoye lo avrebbe commesso la sala Var, non richiamando il giudice di gara per segnalargli l'episodio