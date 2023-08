Il Crotone si muove sul fronte del Calciomercato ed è pronto ad ufficializzare alcune operazioni.

Nelle prossime ore dovrebbe così concludersi la cessione del centrocampista Theophilus Awua che dovrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta U23. Dopo due annate tra alti e bassi, Awua dirà addio alla Calabria per affrontare dunque una nuova avventura con la squadra di Francesco Modesto.

Anche Marco Spina dovrebbe diventare a giorni un nuovo calciatore del Gubbio.

Crotone, Awua ai saluti

Dopo 46 presenze e 2 reti tra Serie B e Serie C il centrocampista nigeriano Theophilus Awua si appresta a salutare Crotone per diventare un nuovo calciatore dell'Atalanata U23.

Arrivato dalla Pro Vercelli, a Bergamo ritroverà il tecnico Francesco Modesto che lo aveva voluto già a Crotone. Una scelta di vita, un'occasione dopo una stagione - la scorsa - fatta di pochi spunti.

Il suo addio andrà a liberare un posto in squadra. Nell'ultimo allenamento congiunto contro il Lamezia Terme il Crotone ha reintegrato il fuori rosa Jacopo Petriccione, facendo pensare ad una sua possibile, per quanto complessa, riconferma. In prova c'è anche il centrocampista Tomislav Gomelt, croato, che ha già vestito in passato per due anni la maglia del Crotone.

Crotone, Spina verso il Gubbio

Dopo l'iniziale "no" da parte dei calabresi, sembra ormai fatta per l'arrivo al Gubbio di Marco Spina.

L'ala destra rossoblu, già in prestito proprio nel Gubbio l'anno scorso, ritornerà dunque in Umbria dove nella stagione 2022-23 ha firmato la migliore annata della sua carriera da professionista con 35 presenze e 5 reti.

Ritornato a Crotone in estate non ha trovato grande spazio. Da qui la possibilità di lasciare la Calabria, questa volta a titolo definitivo.

Crotone, le altre operazioni

Sono poche le voci in entrata per il Crotone. In città continua ad allenarsi presso il Centro Sportivo del Crotone lo svincolato difensore Luca Marrone. L'impressione è quella che entro fine mercato possa tornare a vestire la casacca rossoblù.

In uscita si starebbe provando a trovare squadra all'attaccante Gabriele Bernardotto mentre il portiere Paolo Branduani dovrà decidere cosa fare, se rimanere da separato in casa o accettare eventuali offerte (piace al Lecco).

Non si sblocca invece la cessione del difensore Manuel Nicoletti che era stato accostato alla Casertana, con il club campano che attende di conoscere quale sarà il proprio futuro in merito al caos iscrizioni in Serie C.