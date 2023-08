La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un possibile investimento per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Lucas Gourna-Douath, centrocampista del Salisburgo: per convincere il club austriaco a cedere il gioiellino sulla mediana i nerazzurri starebbero valutando una possibile proposta di circa 20 milioni di euro da avanzare nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo

Il ventenne centrocampista è considerato in Francia uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione di campioni; il gioiellino del Salisburgo sarebbe finito nel mirino dell'Inter che starebbe cercando un rinforzo giovane sulla mediana da affiancare ai titolari nerazzurri.

Il giocatore avrebbe una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, cifra che i nerazzurri starebbero pensando di investire per portare a Milano il centrocampista francese nelle prossime settimane, in modo da completare il reparto di centrocampo con l'innesto di un profilo con prospettiva futura.

La situazione a centrocampo dei nerazzurri

La dirigenza dell'Inter ha completato positivamente l'acquisto di Davide Frattesi nelle prime battute del calciomercato estivo, portando alla corte di Simone Inzaghi quel giocatore di inserimento e corsa che il tecnico avrebbe esplicitamente richiesto come ricambio per le mezzali, che nel suo modulo hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo del gioco e per la creazione di occasioni da rete.

Sulla destra i nerazzurri hanno inserito in organico l'ex Juventus Juan Cuadrado, che ha lasciato Torino dopo il mancato rinnovo del suo contratto con i bianconeri, trovando un accordo con i nerazzurri per 3 milioni di euro per una stagione a Milano.

Nelle prime settimane di calciomercato Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno optato per la cessione di Marcelo Brozovic, che è passato nella Saudi Professional League in Arabia Saudita, firmando un contratto con l'Al Nassr di circa 27 milioni di euro di stipendio per tre stagioni; ai nerazzurri sono entrati circa 18 milioni di euro per il cartellino del centrocampista croato.

In odore di cessione sembrerebbe esserci Dumfries: il laterale olandese sarebbe attenzionato soprattutto da alcuni top club in Premier League, con il Chelsea in prima linea anche se non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il calciatore in questa sessione di mercato.

Il giocatore olandese piacerebbe anche in Spagna, con il Barcellona che starebbe considerando di avanzare un'offerta nelle prossime settimane.