La Juventus potrebbe definire diverse cessioni in questo finale di Calciomercato. Sono almeno cinque i giocatori considerati partenti, a quali si è aggiunto Facundo Gonzalez (trasferitosi alla Sampdoria in prestito). Ci si riferisce a tre giovani che lascerebbero Torino in prestito come Fabio Miretti, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior e a due giocatori che in caso di offerta si trasferirebbero a titolo definitivo come Alex Sandro e Filip Kostic. A proposito dei giovani, Miretti piace alla Salernitana e al Monza; il classe 2003 ha bisogno di raccogliere minutaggio per fare il definitivo salto di qualità.

Nella prima giornata di campionato è stato schierato titolare da Massimiliano Allegri, anche perché Pogba e Fagioli sono sulla via del recupero. Per quanto riguarda Soulé, anche per lui potrebbe definirsi una cessione in prestito in Serie A, su Iling-Junior ci sarebbero Bologna e Nottingham Forrest, anche se non sarebbe da scartare la possibilità che venga inserito come contropartita tecnica per l'acquisto di Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo vorrebbe fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe giocare a Torino.

La Juventus potrebbe valutare offerte anche per Alex Sandro e Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sono almeno cinque i giocatori che potrebbero lasciare Torino in questo finale di calciomercato estivo.

Abbiamo parlato di Miretti, Soulé e Iling-Junior, mentre si valutano le cessioni a titolo definitivo di Alex Sandro e Kostic: il brasiliano piace in Arabia Saudita, stessa destinazione potrebbe riguardare il centrocampista della nazionale della Serbia che piace anche in Germania ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

La sua eventuale cessione potrebbe agevolare l'arrivo di Domenico Berardi. Ai giocatori sopra menzionati bisogna aggiungere Facundo Gonzalez, trasferitosi in prestito alla Sampdoria, e Moise Kean che, secondo le ultime notizie di mercato, piace al Siviglia. Una sua eventuale partenza si definirebbe solo in caso di offerta da almeno 30 milioni di euro.

Se dovesse partire, potrebbe essere sostituito da Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ai rinforzi, soprattutto a centrocampo. Nell'eventualità in cui dovessero partire Miretti e Soulé non è da scartare la possibilità che arrivi una mezzala d'inserimento. I nomi sono i soliti, da Khephren Thuram del Nizza, valutato 40 milioni di euro, ad Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Soprattutto quest'ultimo, essendo un classe 2004, sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.