È un mercato sempre più effervescente in casa Inter: gli arrivi di Samardzic e Audero hanno sistemato il centrocampo, ora al completo, e la batteria di portieri con l'ex Sampdoria che sarà, almeno in partenza, il secondo di Sommer. Lo svizzero non ha iniziato benissimo la sua avventura, con alcuni errori contro il Salisburgo, ma nelle gerarchie è il titolare di Simone Inzaghi. Ora è caccia all'attaccante e tanti nomi si susseguono.

Calciomercato Inter, niente Balogun

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà non ci sarebbe più nella lista dei nerazzurri l'attaccante dell'Arsenal Folarin Balogun.

L'americano è stato inseguito a lungo da Marotta e Ausilio e per i gunners non è un elemento centrale del progetto, infatti Arteta non lo ha nemmeno convocato per la Community Shield con il Manchester City, ma vuole monetizzare il più possibile dopo l'ottima stagione giocata in Francia. Così il prezzo dell'americano è arrivato a toccare quota 40 milioni di euro, troppi per l'Inter che deve comunque sempre tenere d'occhio il lato economico di ogni operazione.

Inoltre c'è anche un motivo tecnico che potrebbe aver chiuso definitivamente i cancelli della Pinetina al giocatore. Balogun infatti non è il classico centravanti che piace a Inzaghi, è più una seconda punta che ha sì tanti gol nelle gambe, ma non ha la prestanza per far salire la squadra e per dare più forza al reparto offensivo nerazzurro.

Inter, adesso è Taremi il prescelto

Caratteristiche che ha ad esempio Taremi del Porto che intanto è seguito anche del Tottenham in caso di addio di Kane. L'iraniano è reduce da quattro stagioni di fila con almeno venti gol con il Porto, nell'ultimo anno ha segnato 31 reti in tutte le competizioni.

Ora toccherà a Marotta trovare il modo giusto per convincere il club lusitano che ha le idee molto chiare: Taremi non sarebbe incedibile ma per portarlo via servono 30 milioni di euro.

Una cifra a cui i vice campioni d'Europa non sono ancora arrivati, l'ultima offerta infatti è di 23 milioni e sarebbe stata respinta. La distanza fra domanda e offerta resta quindi di 7 milioni e non è detto che venga colmata.

Sullo sfondo resta sempre la candidatura di Arnautovic, da due stagioni di fila capocannoniere del Bologna che all'Inter era già stato a inizio carriera.

L'austriaco al momento sarebbe bloccato dai felsinei alle prese con un Thiago Motta non contento del mercato, cedere anche il bomber della squadra non sarebbe di certo il modo giusto per iniziare la stagione. Non sarebbe escluso che a Milano possano approdare entrambi i centravanti ma solo in caso di addio di Correa che per ora però non sembra avere molto mercato.