'L'Inter è alla ricerca di un attaccante che faccia gol', con queste parole il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha sintetizzato le prossime mosse del club nerazzurro. Nella rosa dei candidati si è fatto anche il nome dell'attaccante Folarin Balogun, ma adesso il calciatore dell'Arsenal sembrerebbe sempre più lontano dal vestire la maglia del club meneghino. Arnautovic sarebbe molto più vicino di Taremi.

L'Inter si fa da parte nella corsa a Balogun

L'Inter sembrerebbe aver deciso di rinunciare a Balogun, la decisione della dirigenza nerazzurra sarebbe arrivata a causa degli alti costi dell'operazione.

L'Arsenal continuerebbe a chiedere circa 40 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dai massimi dirigenti interisti. La Beneamata ha provato in tutti i modi ad abbassare le richieste del club inglese, proponendo 30 milioni di euro per poi arrivare a toccare i 35, ma ogni tentativo sarebbe risultato vano. Secondo indiscrezioni l'Inter avrebbe comunicato ai Gunners la decisone di non procedere all'acquisto del calciatore lasciando libero il campo per le altre pretendenti. I nerazzurro ora potrebbero virare su altri nominativi presenti nell'agenda di Ausilio e Marotta.

Arnautovic e Taremi i possibili candidati

Tolto Balogun dai possibili candidati a vestire la maglia nerazzurra, per quanto riguarda l'attacco interista rimarrebbero i nomi di Arnautovic e Taremi.

Il primo sembrerebbe avere più chance del secondo, anche grazie alle parole del suo attuale allenatore Thiago Motta che, nell'ultima conferenza stampa, ha aperto alla cessione del centravanti. La Beneamata starebbe preparando l'affondo decisivo per quello che sarebbe un ritorno in maglia nerazzurra, contando di farlo con un esborso economico intorno ai 5 milioni di euro.

L'Inter potrebbe così decidere di investire la somma risparmiata per l'attaccante su un difensore di assoluto valore. Resta però da convincere il Bologna che sembrerebbe non aver ancora aperto ufficialmente alla cessione dell'attaccante austriaco, potrebbe essere però proprio la volontà di Arnautovic a fare la differenza. Se l'affare non dovesse andare in porto, i nerazzurri andrebbero diretti su Taremi.

Per il calciatore il Porto chiederebbe una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra conterebbe però di chiudere l'operazione con una cifra compresa tra i 25 e i 27 milioni di euro. Sta di fatto che la Beneamata vuole mettere a disposizione di Simone Inzaghi nel più breve tempo possibile un attaccante che soddisfi le sue esigenze tattiche e che sia in grado di fare molti gol nel campionato italiano. Sembrerebbe ormai ai margini, infine, la pista che porterebbe in nerazzurro l'attaccante dell'Udinese Beto.