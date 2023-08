Ultima settimana di trattative e ultimi giorni a disposizione del Crotone per cercare di regalare alcuni acquisti ai tifosi. Dopo diverse cessioni gli squali dovranno adesso operare in entrata.

Un nome che potrebbe fare al caso dei calabresi è quello dell'esperto centrocampista Karim Laribi della Pro Vercelli. Ore calde anche per il difensore Daniel Leo della Juventus Next Gen e per Giuseppe Loiacono dalla Reggina. Per l'attacco l'ultimo nome in voga sarebbe invece quello di Dardan Vuthaj del Foggia.

Crotone, Laribi a centrocampo

Quantità e qualità, il centrocampo del Crotone potrebbe essere rivoluzionato.

Nelle scorse settimane ad arrivare è stato il giovane Lucas Felippe dal Giugliano. In queste ore in città (in prova) è giunto inoltre il croato Tomislav Gomelt ma i calabresi starebbero valutando anche l'ipotesi di trattenere il centrocampista Jacopo Petriccione confermando anche il compagno di reparto Mattia Vitale.

A questi potrebbe aggiungersi il profilo di Karin Laribi, calciatore della Pro Vercelli. Per lui tanta esperienza maturata in particolare con le maglie di Empoli, Cesena ed Hellas Verona. A 32 anni avrebbe ancora tanto da dire soprattutto in una categoria come la Serie C ma al momento il suo profilo rappresenterebbe solo un'idea.

Crotone, i nomi del mercato

In queste ore il Crotone starebbe inoltre cercando di chiudere con la Juventus Next Gen per il prestito del terzino Daniel Leo mentre Giuseppe Loiacono diventerebbe un'idea concreta solo in caso di mancata partecipazione alla Serie B della Reggina (che attende la sentenza del Consiglio di Stato).

Il calciatore amaranto, nel frattempo, ha risposto alla convocazione del club ma sarebbe in attesa di novità sul futuro della squadra.

Crotone, le altre operazioni

Nelle ultime ore a lasciare la Calabria sono stato ben tre calciatori. Si tratta del centrocampista Marco Spina (prestito al Gubbio) e degli attaccanti Gabriele Bernardotto e Augustus Kargbo.

Il primo è diventato un nuovo calciatore del Giugliano, siglando un accordo biennale. La punta della Sierra Leone, invece, ha firmato un contatto triennale con il Cesena. In casa rossoblù rimarrebbero in uscita anche il portiere Paolo Branduani, il difensore Manuel Nicoletti e il centrocampista Theophilus Awua. Ci sarà poi da valutare il futuro del portiere Gian Marco Crespi, rientrato dalla Juventus Next Gen, oltre a quello del difensore Giovanni D'Aprile, ritornato dal prestito alla Roma.