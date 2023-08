La finestra estiva di Calciomercato si avvicina ai titoli di coda; l'SSC Napoli, sfumato il colpo Gabri Veiga, osserva da vicino alcuni profili che potrebbero andare a rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. La zona di campo più calda è quella delle corsie offensive dove a tenere banco è anche il futuro di Hirving Lozano, vicino alla cessione. Nel caso in cui il messicano dovesse fare le valigie - destinazione PSV Eindhoven - non sono da escludere due colpi last-minute per la dirigenza azzurra. Il più vicino sembra essere Jesper Lindstrom: per il danese sarebbe già arrivata un'offerta ufficiale dal club partenopeo ma l'intesa con l'Eintracht Francoforte sembra ancora lontana.

Discorso diverso per Albert Gudmundsson; la trattativa con il Genoa sarebbe infatti legata proprio all'eventuale addio di Lozano.

Napoli, il 'sostituto' di Gabri Veiga dalla Germania: contatti per Jesper Lindstrom

Il Napoli sembra fare sul serio per Jesper Lindstrom; stando alle ultime notizie, la dirigenza azzurra avrebbe avanzato una prima offerta ufficiale all'Eintracht Francoforte per l'acquisto del talento danese. Per il classe 2000 l'idea sarebbe quella di imbastire una trattativa basata sul prestito con riscatto al termine della stagione; modalità che non sembra incontrare il favore del club tedesco. Dalla Germania emerge infatti la preferenza di una cessione a titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Mentre tra le due società sembra dunque esserci ancora distanza meno dubbi riguarderebbero l'intesa con il giocatore. Jesper Lindstrom avrebbe infatti già accettato il progetto Napoli con tanto di intesa di massima, mancherebbe dunque solo l'accordo tra le due società per lo sbarco del danese alla corte di Rudi Garcia.

Napoli, suggestione Gudmundsson per sostituire Hirving Lozano

Porte girevoli in casa Napoli; le ultime notizie parlano di una concreta possibilità che il "Chucky" possa salutare i partenopei. Il messicano potrebbe infatti tornare al PSV, club dove militava proprio prima di approdare nella squadra partenopea nel 2019. Se dopo 4 stagioni Lozano dovesse dunque lasciare gli azzurri, ecco che De Laurentiis potrebbe fiondarsi su un altro talento della Serie A: Albert Gudmundsson.

Il centrocampista offensivo è tra i volti più promettenti non solo del Genoa ma di tutto il campionato ma a differenza dei discorsi per Jesper Lindstrom, non sembra ancora esserci una vera e propria trattativa se non una suggestione legata alla possibile partenza dell'esterno messicano.

Capitolo centrocampo: forte interesse del Napoli per Sofyan Amrabat

Non solo le corsie esterne, ma anche la mediana: le strategie della dirigenza azzurra sembrano aver messo nel mirino Sofyan Amrabat per rinforzare ulteriormente la parte centrale del campo. Il calciatore classe 1996 di proprietà della Fiorentina potrebbe partire anche per via del recente acquisto della viola, Aster Vranckx. Avendo dunque già il sostituto, l'avvio di una trattativa tra Napoli e Fiorentina potrebbe risultare decisamente più agevole. L'idea sarebbe quella di un prestito con obbligo o diritto di riscatto; gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi per l'arrivo del centrocampista.