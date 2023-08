Secondo le ultime di mercato, la Juventus, l'Inter e la Roma avrebbero messo nel proprio radar il nome di Andrea Colpani, centrocampista poliedrico del Monza autore di una doppietta contro l'Empoli che ha regalato la prima vittoria in campionato ai brianzoli.

Nel frattempo Chelsea e Roma non starebbero trovando l'accordo definitivo per il passaggio nella Capitale di Romelu Lukaku ed i "Blues" per questo motivo avrebbero ricontattato la Juventus per provare a riallacciare i rapporti con i bianconeri.

Colpani segna e convince: la Juventus, la Roma e l'Inter avrebbero messo nel loro mirino il gioiellino del Monza

Andrea Colpani sta vivendo la sua seconda stagione in Serie A con la maglia del Monza e dopo un primo anno vissuto facendo molta panchina e tanti scampoli di partita che si sono valsi "solo" 939 minuti collezionati nel 2022, ad oggi il giovane centrocampista italiano sembrerebbe essere più al centro del progetto guidato da Raffaele Palladino. Le prime due giornate del nuovo campionato lo hanno sempre visto partire da titolare e la doppietta segnata ieri contro l'Empoli che ha regalato i primi 3 punti della stagione al Monza, ha destato l'attenzione di 3 big italiane. Su Colpani si sarebbero infatti attivate la Juventus, l'Inter e la Roma che nel calciatore classe '99 vedrebbero un potenziale sul quale puntare.

Allo stesso tempo, Galliani & co difficilmente vorrebbero privarsi del loro gioiellino, sia per farlo crescere con tutta calma sia per permettere alla sua valutazione di aumentare rispetto ai 5-10 milioni di euro con che ad oggi varrebbe il suo cartellino. Si escluderebbe di conseguenza una partenza in questi ultimi giorni di mercato del calciatore nato a Brescia.

Stand-bye tra Roma e Chelsea per Lukaku, i Blues avrebbero provato a ricontattare la Juventus

La Roma ed il Chelsea starebbero trattando ormai da 3 giorni per il profilo di Romelu Lukaku, centravanti che la società inglese vorrebbe far partire entro il termine di questa sessione estiva di Calciomercato. Le due società avrebbero dunque raggiunto uno stallo rappresentato dalla formula del passaggio del calciatore, in quanto i giallorossi offrirebbero 5 milioni di euro per il prestito oneroso mentre il Chelsea vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto.

Ecco dunque che le ultime indiscrezioni testimonierebbero di una chiamata del club inglese alla Juventus, con i "Blues" che avrebbero nuovamente offerto Lukaku ai bianconeri con la medesima formula proposta alla Roma. I dirigenti della "Vecchia Signora" avrebbero però respinto la nuova iniziativa del Chelsea, volendo puntare ormai sul rilancio definitivo di Dusan Vlahovic.