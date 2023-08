L'Inter lavora sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, e soprattutto il reparto offensivo. Sfumato Scamacca accasatosi all'Atalanta [VIDEO], la società nerazzurra punta forte su Marko Arnautovic, punta del Bologna ed ex Inter e sta monitorando diversi profili per puntellare l'attacco dopo l'arrivo di Marcus Thuram a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach.

Inter, idea Arnautovic per rinforzare l'attacco

Stando agli ultimi rumor di mercato, il club nerazzurro sarebbe sulle tracce di Marko Arnautovic, esperto bomber austriaco che nelle ultime due stagione ha offerto reti e prestazioni con la maglia del Bologna.

Dopo una stagione difficile ma comunque con 10 gol messi a referto nello scorso campionato, il 34enne ex West Ham potrebbe decidere di lasciare la maglia rossoblù per giocare in un top club e misurarsi con il calcio europeo. L'Inter avrebbe messo sul piatto una cifra attorno ai 3-4 milioni di euro, mentre il Bologna chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro. La volontà del calciatore potrebbe così fare la differenza per sbloccare la trattativa.

Oltre Arnautovic, la società nerazzurra valuta anche altri profili e tiene d'occhio sempre la pista che porta a Balogun che dovrebbe lasciare l'Arsenal in questa finestra di Calciomercato. I Gunners chiedono una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro per il giovane attaccante ex Reims, visto l'interesse di molte squadre europee come Lille e Lens, chiamato a sostituire Openda vista la partecipazione alla prossima Champions League.

Infine, sullo sfondo resta viva anche l'ipotesi Taremi che potrebbe lasciare il Porto. Il club portoghese chiede 20 milioni per il suo numero nove, nel mirino anche del Tottenham in caso di addio da parte di Harry Kane.

Inter, opzione Tanganga per la difesa

Oltre ad un tassello in attacco, l'Inter vuole completare anche il reparto offensivo con un calciatore che possa svolgere diversi ruoli nella difesa a 3, marchio di fabbrica di Inzaghi.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta spunta anche quello di Japhet Tanganga, centrale inglese che già nella passata stagione era stato accostato a diverse squadre italiane tra cui il Milan. Il classe 99 potrebbe lasciare il Tottenham per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto durante la sua avventura londinese.

L'Inter punta su questo fattore e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Oltre Tanganga, i nerazzurri valutano anche la candidatura di Takehiro Tomiyasu, centrale giapponese dell'Arsenal che in Italia ha vestito la maglia del Bologna. A differenza del Tottenham, i Gunners non aprirebbero ad una cessione in prestito ma solo a titolo definitivo attorno ai 20 milioni di euro. Infine, sullo sfondo resta viva l'ipotesi Demiral, ormai fuori dal progetto di Gasperini all'Atalanta.