L'Inter è alla ricerca di un braccetto di destra da regalare a Simone Inzaghi che possa realmente alzare il livello della rosa a sua disposizione. Il nome in cima alla lista degli obiettivi resta quello di Benjamin Pavard, con tanto di accordo già trovato sia con lui che con il Bayern Monaco, ma i bavaresi lo lasceranno partire soltanto se troveranno un sostituto.

I nerazzurri, però, non possono attendere a lungo, mancando meno di una settimana alla fine del Calciomercato. Per questo motivo il club meneghino avrebbe individuato in Pierre Kalulu la possibile alternativa. Il francese al Milan è finito nuovamente relegato in panchina, chiuso da Thiaw, Tomori e Calabria e proprio per questo motivo i rossoneri potrebbero non opporsi alla sua cessione in caso di offerta congrua al suo valore.

L'intenzione del club meneghino sarebbe quella di mettere sul piatto gran parte della cifra stanziata per Pavard, arrivando a 25 milioni di euro più bonus. Affare complesso vista la rivalità tra le due squadre, ma con una cessione del genere il Milan realizzerebbe anche una corposa plusvalenza avendolo acquistato per meno di un milione di euro.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo di livello in mezzo al campo per dare a Garcia un'alternativa di lusso ai titolarissimi. Gli azzurri, una volta sfumato Gabri Veiga, avrebbero messo gli occhi su Amrabat. Il centrocampista marocchino non è stato convocato dalla Fiorentina e adesso potrebbe essere ceduto negli ultimi giorni di mercato. La sua valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma non è da esclude uno scambio alla pari, con i partenopei che metterebbero sul piatto il cartellino di Lozano. In alternativa il club di De Laurentiis punta ad Amrabat in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.