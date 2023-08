Con il Calciomercato vicino ai titoli di coda, l'Inter sembra essere pronta a mettere a segno un ulteriore colpo per rinforzare la retroguardia.

Il nome più caldo continua ad essere quello di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco con cui negli scorsi giorni anche Beppe Marotta ha confermato di aver avviato un certo tipo di dialogo.

L'affare sembra vicino ad una conclusione ma prima i bavaresi dovranno trovare un sostituto.

Pavard-Inter: il calciatore torna ad allenarsi dopo un giorno di 'permesso'

Nella giornata di ieri sembravano essere arrivati segnali importanti nel merito della trattativa tra Inter e Bayern Monaco per l'arrivo in nerazzurro di Benjamin Pavard.

Il francese aveva infatti comunicato alla dirigenza di non poter prendere parte agli allenamenti per questioni di salute.

Il permesso per malattia sembrava un segnale evidente di come la trattativa per il classe 1996 fosse in dirittura d'arrivo. Quest'oggi però il francese è tornato a pieno regime ed ha preso regolarmente parte agli allenamenti. Tutto rientrato dunque.

Calciomercato Inter, per l'arrivo di Pavard serve prima un sostituto al Bayern Monaco

E' evidente che, laddove il passaggio di Pavard all'Inter dovesse concretizzarsi, bisognerà ancora attendere per la conclusione ufficiale della trattativa. La dirigenza del Bayern Monaco non vorrebbe infatti perdere un pezzo pregiato senza prima aver trovato un degno sostituto.

Il club tedesco starebbe così sondando il terreno per Armel Bella-Kotchap, centrale del Southampton ma anche Thilo Kehrer in forza al West Ham potrebbe essere la chiave per sbloccare definitivamente la trattativa.

Inter, le cifre dell'operazione per il possibile acquisto di Benjamin Pavard

In attesa di sviluppi sul fronte Bayern Monaco, l'Inter sembra avere già un'intesa di massima sia con il club che con il calciatore francese: l'operazione potrebbe in particolare concludersi sulla base di 30 milioni di euro più bonus (circa 2 milioni).

Sui termini del contratto non sono trapelate notizie fondate, ma sembra chiara la preferenza del calciatore rispetto al trasferimento a Milano. La speranza di mister Simone Inzaghi sarebbe di poter avere a disposizione il 27enne già per la seconda giornata di Serie A contro il Cagliari, lunedì prossimo, dati i tanti problemi del reparto che non potrà ancora contare su Acerbi, fermo ai box per un problema fisico.