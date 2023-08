La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo da vicino le prestazioni di Andrea Colpani, che sarebbe finito nel mirino del club nerazzurro come rinforzo per il futuro; nelle prossime sessioni di mercato infatti i nerazzurri potrebbero avanzare un'offerta al Monza per il centrocampista italiano, che piacerebbe molto anche al tecnico Simone Inzaghi.

L'idea dell'Inter a centrocampo per il futuro: Colpani dal Monza

Le ottime prestazioni del centrocampista italiano nelle prime due giornate di campionato avrebbero attirato sul giocatore le attenzioni di diversi top club della Serie A; infatti sia Juventus che Inter avrebbero espresso un interesse a seguire l'evoluzione del giocatore, che piacerebbe come rinforzo per il futuro.

Il ventiquattrenne era già stato apprezzato nella scorsa stagione ma con la doppietta nella seconda giornata di campionato l'interesse su di lui sarebbe aumentato esponenzialmente, con anche il Napoli che avrebbe manifestato gradimento per il giocatore.

Nelle prossime sessioni di mercato potrebbe svilupparsi quindi una vera e propria asta intorno al centrocampista del Monza, che in questa stagione con l'allenatore Raffaele Palladino potrebbe confermarsi con un ottimo campionato in Serie A, dopo la falsa partenza con la sconfitta di San Siro per 0-2 proprio contro l'Inter.

La situazione del centrocampo dei nerazzurri

Per quanto riguarda la stagione in corso, i nerazzurri hanno rinforzato il reparto mediano con l'inserimento di Davide Frattesi, acquisito con un prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo; il club nerazzurro verserà un totale di circa 23 milioni di euro per il cartellino del centrocampista italiano.

Sempre sulla mediana è arrivato a parametro zero Juan Cuadrado; il giocatore non era stato confermato dalla Juventus, che ha scelto di puntare invece su Weah, lasciando libero il colombiano.

In uscita per i nerazzurri potrebbe esserci Denzel Dumfries, che sarebbe attenzionato da vicino dal Chelsea nelle ultime settimane, anche se non sarebbero ancora pervenute offerte ufficiali per una cessione del giocatore, che negli schemi del tecnico Simone Inzaghi continuerebbe ad essere uno dei titolari inamovibili nonostante l'acquisto di Cuadrado per dargli un importante ricambio.

Nella prossima partita che vedrà i nerazzurri opposti al Cagliari in trasferta in Sardegna, Inzaghi dovrebbe confermare a centrocampo il trio Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, con il nuovo acquisto Frattesi pronto a subentrare a gara in corso per dare un ricambio all'armeno, che però dovrebbe partire ancora titolare come nella prima giornata.