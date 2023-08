Archiviata la prima giornata di Serie A con l'amaro pareggio casalingo contro la Salernitana, l'A.S. Roma potrebbe essere vicina a siglare l'acquisto del nuovo attaccante tanto agognato nel corso di questi mesi di Calciomercato. Il nome scelto per sopperire al lungo stop di Tammy Abraham pare essere quello di Duvan Zapata, centravanti di proprietà dell'Atalanta. Già da diverse settimane i rumor di mercato parlavano di una forte preferenza per l'attaccante del club bergamasco; stando alle ultime notizie, quest'oggi sembrano essere stati limati gli ultimi dettagli per portare il colombiano nella Capitale.

Roma, nuovo attaccante in arrivo: Duvan Zapata il prescelto

Potrebbe essere oggi "il giorno" decisivo per il passaggio di Zapata alla Roma; il club giallorosso avrebbe trovato un accordo con l'Atalanta per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante colombiano. La cifra dell'affare si aggira sui 6 milioni di euro più 3,5 di bonus, un valore complessivo che non dovrebbe dunque superare i 10 milioni di euro. Il centravanti 32enne - titolare nella sfida contro il Sassuolo - potrebbe dunque già essere arruolabile per la sfida di sabato prossimo tra Roma e Verona.

Roma, capitolo attaccante: la doppietta di Belotti non esclude nuovi innesti

Il possibile passaggio di Duvan Zapata in giallorosso potrebbe rappresentare una ventata di aria fresca per Josè Mourinho.

L'allenatore giallorosso si è ritrovato alla prima di campionato con il solo Andrea Belotti come centravanti puro.

"Il Gallo" si è messo in evidenza con una doppietta nella prima di campionato contro la Salernitana - dopo oltre un anno senza reti - ma è chiaro che i tanti impegni della stagione appena iniziata non possano andare tutti sulle spalle dell'ex attaccante del Torino.

In attesa di riabbracciare l'infortunato Abraham, la Roma si sarebbe dunque assicurata un degno sostituto.

Marcos Leonardo: 'Pensavo solo alla proposta della Roma…'

Sempre sul fronte attaccanti, sono trapelate questa mattina le dichiarazioni di un altro obiettivo della dirigenza giallorossa: Marcos Leonardo. L'attaccante brasiliano sembrava essere vicino [VIDEO]a vestire la maglia della Roma, ma alla fine la trattativa si è risolta in un nulla di fatto.

Il calciatore - in una recente intervista riportata da Sportmediaset - ha raccontato di essere rimasto particolarmente amareggiato per il mancato trasferimento, sottolineando quanto l'interesse della Roma fosse corrispondente ai suoi desideri.

"Il presidente mi aveva promesso e sapeva che in questa sessione di mercato sarei partito, ma va bene; ora è tutto risolto". Il giovane talento ha poi svelato un retroscena sulla sua mancata convocazione per l'ultimo match: "... Non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta della Roma che era quella che desideravo".