Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter starebbe accelerando con il Bayern Monaco per il cartellino di Benjamin Pavard, e per il ritorno a parametro zero di Alexis Sanchez.

La Juventus starebbe trattando con il Borussia Dortmund il giovane centrocampista Abdoulaye Kamara. La Roma e l'Atalanta, invece, non avrebbero ancora trovato la quadra per il passaggio a titolo definitivo di Duvan Zapata in giallorosso.

Inter, Pavard e Sanchez sarebbero sempre più vicini

L'Inter in questa fase finale del mercato potrebbe effetture due operazioni in entrata, e tra queste ci sarebbe quella legata a Benjamin Pavard.

La società nerazzurra e il Bayern Monaco starebbero trovando l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del difensore francese a Milano. Nelle casse del Bayern Monaco dovrebbero andare circa 28 milioni di euro più 5 di bonus.

Un altro giocatore che si potrebbe aggiungere alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi sarebbe Alexis Sanchez: il cileno, attualmente svincolato, potrebbe tornare a parametro zero. Tutto ciò, però, potrebbe avvenire solo in caso di cessione di Correa, per il quale ci sarebbe l'interesse di Torino e Betis Siviglia.

Roma, l'operazione Zapata sarebbe in stand-by

La Roma sta cercando un attaccante da regalare a José Mourinho, e Duvan Zapata è uno dei nomi maggiormente accostati al club capitolino.

Sembrava che Roma e Atalanta fossero ormai vicine ad un'intesa per il trasferimento di Zapata in giallorosso, ma in realtà sembra che la trattativa sia in una fase di stallo.

L'Atalanta sarebbe ferma sulla sua richiesta da 10 milioni di euro. Una cifra che non troverebbe d'accordo la Roma, trattandosi di un giocatore che ha già compiuto 32 anni.

Juventus, Giuntoli in trattativa col Borussia Dortmund per il giovane Kamara

Abdoulaye Kamara sarebbe il nuovo obiettivo della Juventus. Il club bianconero avrebbe già presentato un'offerta al Borussia Dortmund. La trattativa fra le due società si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro al raggiungimento di obiettivi apparentemente semplici da centrare.

Kamara si è messo in luce nella scorsa stagione come uno dei migliori giocatori della seconda squadra del Borussia Dortmund. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, lo avrebbe messo nel mirino soprattutto come talento di prospettiva da acquistare ad una cifra relativamente contenuta.