La Juventus, in questo finale di Calciomercato estivo, potrebbe provare a effettuare qualche operazione di mercato in entrata e in uscita. Un elemento che potrebbe lasciare la società bianconera è Moise Kean. In caso di offerta irrinunciabile i bianconeri potrebbero cedere l'attaccante classe 2000: su di lui ci sarebbe il Siviglia che per il momento, però, avrebbe offerto 20 milioni, cifra ritenuta ancora bassa dalla Juventus, che vorrebbe una somma vicina ai 30 milioni. In caso di addio di Moise Kean, Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di dare l’assalto finale a Domenico Berardi.

Berardi gradirebbe la Juventus

La settimana scorsa la Juventus si è fatta avanti col Sassuolo per avere Domenico Berardi, ma la trattativa non è andata in porto.

Per il momento il reparto offensivo sembra essere completo, in particolare dopo la promozione in prima squadra Kenan Yildiz. Il turco classe 2005 piace molto a Massimiliano Allegri, che lo ha fatto anche esordire in Serie A nel match del "Friuli". Ma in caso di eventuale cessione di Moise Kean (che piacerebbe al Siviglia), Cristiano Giuntoli potrebbe bussare nuovamente alla porta del Sassuolo negli ultimi giorni di mercato per tentare il colpo Berardi.

A quel punto sarebbe comunque da capire quale potrebbe essere la risposta del club neroverde, anche perché Giovanni Carnevali, nello scorso weekend, ha rivelato che il giocatore classe '94 non è più in vendita. Secondo quanto trapela comunque Berardi (che non ha disputato la prima giornata di Serie A) gradirebbe la possibilità di approdare alla Juventus.

Intanto Allegri si gode Chiesa e Vlahovic

La Juventus ha cominciato nel migliore dei modi il campionato, battendo per 3-0 in trasferta l'Udinese: i bianconeri sono stati trascinati dalle reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot.

Il francese si sta confermando quindi agli alti livelli mostrati lo scorso anno (sommando tutte le competizioni ha siglato 10 gol), mentre Chiesa e Vlahovic sono reduci da un’annata difficoltosa, anche se appunto nella partita di Udine sono apparsi in ottima forma.

Entrambi hanno trovato nuovamente il gol e sembrano anche maggiormente coinvolti nella manovra di gioco dei bianconeri.

Nel dopogara mister Massimiliano Allegri si è detto soddisfatto dei calciatori che ha a disposizione, aggiungendo fra le altre cose di ritenere Chiesa a tutti gli effetti una seconda punta.