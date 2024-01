La Roma targata Josè Mourinho vuole essere protagonista per il girone di ritorno di Serie A: le ambizioni di un piazzamento europeo passano per i necessari ritocchi alla rosa nell’attuale finestra di Calciomercato. La dirigenza giallorossa sta valutando con attenzione su diversi profili al fine di accontentare il tecnico portoghese spesso alle prese con diversi giocatori fermi ai box.

Con una trattativa lampo la dirigenza della A.S. Roma si è assicurata le prestazioni di Dean Huijsen. Il giovane difensore di proprietà della Juventus arriva in prestito secco e stando alle ultime notizie sarebbe atteso in sede proprio quest'oggi per concretizzare i prossimi passaggi burocratici di rito.

Josè Mourinho potrà dunque beneficiare di un importante rinforzo in difesa date le assenze di Ndicka (impegnato in Coppa d’Africa), Smalling e Kumbulla.

Andrea Belotti avrebbe rifiutato il trasferimento al Como

Non solo operazioni in entrata; la Roma resta vigile anche sul fronte cessioni ma salvo colpi di scena non dovrebbero esserci partenze di lusso. Josè Mourinho è ancora ‘orfano’ di Tammy Abraham e in quest’ottica è difficile credere che possa privarsi di Andrea Belotti per le necessarie rotazioni in attacco. Pare infatti che l’ex centravanti del Torino abbia rispedito al mittente l’interesse del Como.

I prossimi giorni potrebbero chiarire ulteriormente la posizione di Andrea Belotti alla Roma; come anticipato, il suo apporto è ben visto da Josè Mourinho in termini di rotazioni ma il basso minutaggio con la maglia giallorossa potrebbe spingere l’attaccante verso valutazioni differenti.

Avendo già Azmoun ed El Shaarawy in rosa, non è detto che la dirigenza decida di intervenire per puntellare l'attacco laddove dovesse davvero concretizzarsi la cessione del centravanti italiano.

Roma, come cambia lo scacchiere di Mourinho con l’arrivo di Huijsen

Come anticipato, la Roma sembra essere ad un passo dalla fumata bianca per l’arrivo in prestito di Dean Huijsen dalla Juventus.

Il centrale difensivo ha mostrato ottime qualità nella cantera bianconera e di sicuro potrà dare un apporto positivo alla formazione di Josè Mourinho. Trattandosi di un centrale moderno e duttile, potrebbe adattarsi alla perfezione tanto in una difesa a 3 quanto a 4.

Considerando le assenze, Mourinho potrebbe schierare Huijsen come centrale di sinistra lasciando dunque Llorente al centro e Mancini a destra.

Questa almeno l’analisi basandosi sul consolidato 3-5-2 dell’ultimo periodo. Laddove il portoghese scegliesse di tornare alla difesa a quattro, il nuovo acquisto potrebbe alternarsi con Llorente al fianco di Mancini, considerato inamovibile.